США ведут переговоры: СМИ сообщили, какое оружие будут поставлять Украине

Хотя Штаты уже начали диалог с рядом стран, сроки передачи вооружения не озвучивают.

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О чем США договариваются с союзниками / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Defense.gov

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США ведут диалог с союзниками по поставкам Украине Patriot

Количество стран и дедлайны остаются неизвестными

Штаты определяют, кто и что может предоставить для поддержки Украины

США ведут переговоры с рядом стран о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на анонимные источники в американском правительстве.

Чиновник отметил, что Штаты планируют заключить отдельные соглашения с каждой из стран. Процесс переговоров продолжается и пока не имеет никакого дедлайна. Кроме этого остается неизвестным количество стран, с которыми ведут диалог США.

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Patriot / Инфографика: Главред

Американский чиновник пояснил, что целью переговоров является определение того, какая страна и что может предоставить, чтобы прислать Украине необходимую помощь.

Зато на вопрос об анонсированных ранее президентом США Дональдом Трампом системах Patriot в количестве 17 штук Пентагон и Госдепартамент ответили переадресацией вопроса в Белый дом.

Передача Украине Patriot - последние новости

Напомним, Главред писал, что Берлин предоставит Украине дополнительные системы ПВО, речь идет о ЗРК Patriot. Также ФРГ передаст Киеву необходимые боеприпасы к системам.

Впоследствии стало известно, что Германия готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, однако эта передача состоится только при условии быстрой замены систем в Бундесвере.

Ранее также канцлер Фридрих Мерц заявил, что США пока не сообщили Германии, когда смогут передать системы Patriot на замену тем, которые Берлин готов предоставить Киеву.

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Об источнике: Суспільне Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

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