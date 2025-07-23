США ведут переговоры: СМИ сообщили, какое оружие будут поставлять Украине

Главное:
- США ведут диалог с союзниками по поставкам Украине Patriot
- Количество стран и дедлайны остаются неизвестными
- Штаты определяют, кто и что может предоставить для поддержки Украины
США ведут переговоры с рядом стран о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом пишет Суспільне со ссылкой на анонимные источники в американском правительстве.
Чиновник отметил, что Штаты планируют заключить отдельные соглашения с каждой из стран. Процесс переговоров продолжается и пока не имеет никакого дедлайна. Кроме этого остается неизвестным количество стран, с которыми ведут диалог США.
Американский чиновник пояснил, что целью переговоров является определение того, какая страна и что может предоставить, чтобы прислать Украине необходимую помощь.
Зато на вопрос об анонсированных ранее президентом США Дональдом Трампом системах Patriot в количестве 17 штук Пентагон и Госдепартамент ответили переадресацией вопроса в Белый дом.
Передача Украине Patriot - последние новости
Напомним, Главред писал, что Берлин предоставит Украине дополнительные системы ПВО, речь идет о ЗРК Patriot. Также ФРГ передаст Киеву необходимые боеприпасы к системам.
Впоследствии стало известно, что Германия готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, однако эта передача состоится только при условии быстрой замены систем в Бундесвере.
Ранее также канцлер Фридрих Мерц заявил, что США пока не сообщили Германии, когда смогут передать системы Patriot на замену тем, которые Берлин готов предоставить Киеву.
Больше новостей:
- Путин может объявить о победе: политик рассказал о нюансах замысла диктатора
- Кто представит Украину на переговорах с РФ в Стамбуле: опубликован указ Зеленского
- РФ бросила на фронт чеченский полк: названы направления, где он будет атаковать
Об источнике: Суспільне
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред