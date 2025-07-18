Британия может присоединиться к закупке ракет Patriot для Украины — Bloomberg

Стоимость одной батареи Patriot превышает 1 миллиард долларов, а стоимость ракет — около 4 миллионов долларов.

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Стармер намекнул, что Британия может присоединиться к закупке оружия у США для Украины / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, x.com/Keir_Starmer, Википедия

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Стармер допускает участие Британии в поставках оружия США для Украины

Лондон и Вашингтон обсуждают эту идею, решение пока не принято

Великобритания может присоединиться к Германии в вопросе закупки оружия у США для поставок в Украину. Однако окончательное решение еще не принято.

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Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, переговоры о присоединении к этому предложению между Великобританией, США и другими европейскими странами находятся на ранней стадии.

"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также над обеспечением необходимого резерва, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей в Украине", — заявил премьер-министр Кир Стармер журналистам на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Издание уточняет, что так Стармер ответил на вопрос о том, присоединится ли Великобритания к плану Дональда Трампа по поставке ракет Patriot в Украину через продажу их европейским союзникам.

Отметим, стоимость одной батареи Patriot превышает 1 миллиард долларов, а стоимость ракет — около 4 миллионов долларов.

Берлин намерен профинансировать закупку двух комплексов Patriot для Киева, а также приобрести у США ракетный комплекс средней дальности Typhon.

Другие европейские страны, включая Великобританию, пока не взяли на себя обязательство присоединиться к ним.

"Наши министры обороны обсуждают детали организации доставки Patriot Украину в сжатые сроки. Их также необходимо доставить и установить. Это вопрос не нескольких часов, а нескольких дней и недель", - заявил Мерц.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Передача Украине ЗРК Patriot - последние новости

Как писал Главред, 14 июля 2025 года президент США Дональд Трамп заявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot. Финансирование будет осуществлено европейскими государствами и НАТО.

Как пишет Reuters, президент США представил только общую концепцию поставки систем Patriot в Украину, а не детальный план. Многие союзники США узнали о плане Трампа в режиме реального времени и некоторые были разочарованы. Теперь осталось разобраться, кто именно из партнеров готов помочь Киеву.

Тем временем министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первая из систем Patriot не будет доставлена в течение нескольких месяцев.

15 июля на авиабазе Эндрюс Дональд Трамп заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже отправились к европейским союзникам.

Командующий Объединенного командования сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что на данный момент ведется активная подготовка к срочному перебросу систем ПВО Patriot в Украину, в частности, в Киев.

17 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны Patriot в ближайшие недели.

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