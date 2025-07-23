Путин может объявить о победе: политик рассказал о нюансах замысла диктатора

В России могут "спеть" о победе даже тогда, когда реальных достижений не будет.

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Приоритетом для Путина является показать так называемую "защиту" населения Донбасса / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Что сказал Пономарев:

Объявление Путиным победы без реальных территориальных достижений возможно

Путину главное доказать, что он защитил Донбасс

Под видом победы Кремль может подать борьбу против НАТО

Кремлевский диктатор Владимир Путин будет готов объявить победу в войне против Украины даже без фактических достижений армии страны-агрессора России на поле боя.

Об этом в чате на Главреде рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

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"Во второй половине прошлого года существовал сценарий "большого обмена", который предполагал, что украинская армия уходит с Донбасса, из Луганской и Донецкой областей, а российская - из Херсонской и Запорожской областей. Для Путина этот сценарий был бы желательным, потому что он позволил бы ему объявить о полной победе - мол, Россия хотела защитить Донбасс и защитила его", - пояснил он.

Зато то, что другие территории Украины России не удалось захватить, перекрутили на то, что в интересах РФ этого и не было. Такая история была бы для Путина более продаваемой.

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"А когда линия фронта проходит так, что ни одна из территорий полностью не захвачена, это очень пахнет незавершенностью операции и тем, что Россия не смогла. Думаю, что в такой ситуации будут пиарить не территориальный фактор, а фактор того, что Россия сама стояла против всего блока НАТО, против всей западной военщины, против огромных бюджетов и высокотехнологичного оружия, но все равно Западу "не удалось сломить дух русского народа". Нечто подобное будут презентовать публике в России", - добавил политик.

Позиция России в войне против Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что российский лидер Владимир Путин не намерен идти на компромисс в войне в Украине. Такая позиция разрушает любые надежды на мирное соглашение, способное положить конец войне или восстановить отношения Москвы с Западом.

Ранее аналитики ISW сообщали, что Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

Зато властная верхушка в стране-агрессоре России сейчас думает о том, что надо уговорить российского диктатора Владимира Путина принять условия президента США Дональда Трампа и поставить если не точку, то точку с запятой в войне против Украины.

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О персоне: Илья Пономарев Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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