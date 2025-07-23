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Путин может объявить о победе: политик рассказал о нюансах замысла диктатора

Анна Косик
23 июля 2025, 09:52
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В России могут "спеть" о победе даже тогда, когда реальных достижений не будет.
Путин, армия РФ
Приоритетом для Путина является показать так называемую "защиту" населения Донбасса / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Что сказал Пономарев:

  • Объявление Путиным победы без реальных территориальных достижений возможно
  • Путину главное доказать, что он защитил Донбасс
  • Под видом победы Кремль может подать борьбу против НАТО

Кремлевский диктатор Владимир Путин будет готов объявить победу в войне против Украины даже без фактических достижений армии страны-агрессора России на поле боя.

Об этом в чате на Главреде рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы РФ, единственный, кто голосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев.

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"Во второй половине прошлого года существовал сценарий "большого обмена", который предполагал, что украинская армия уходит с Донбасса, из Луганской и Донецкой областей, а российская - из Херсонской и Запорожской областей. Для Путина этот сценарий был бы желательным, потому что он позволил бы ему объявить о полной победе - мол, Россия хотела защитить Донбасс и защитила его", - пояснил он.

Зато то, что другие территории Украины России не удалось захватить, перекрутили на то, что в интересах РФ этого и не было. Такая история была бы для Путина более продаваемой.

Смотрите видео о том, чего ждать России и Путину от Трампа:

"А когда линия фронта проходит так, что ни одна из территорий полностью не захвачена, это очень пахнет незавершенностью операции и тем, что Россия не смогла. Думаю, что в такой ситуации будут пиарить не территориальный фактор, а фактор того, что Россия сама стояла против всего блока НАТО, против всей западной военщины, против огромных бюджетов и высокотехнологичного оружия, но все равно Западу "не удалось сломить дух русского народа". Нечто подобное будут презентовать публике в России", - добавил политик.

Позиция России в войне против Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что российский лидер Владимир Путин не намерен идти на компромисс в войне в Украине. Такая позиция разрушает любые надежды на мирное соглашение, способное положить конец войне или восстановить отношения Москвы с Западом.

Ранее аналитики ISW сообщали, что Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

Зато властная верхушка в стране-агрессоре России сейчас думает о том, что надо уговорить российского диктатора Владимира Путина принять условия президента США Дональда Трампа и поставить если не точку, то точку с запятой в войне против Украины.

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О персоне: Илья Пономарев

Илья Пономарев - российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, говорит на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Путин Илья Пономарев
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