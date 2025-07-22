Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Меня пригласили": Трамп ответил, встретится ли с Путиным в Китае

Руслана Заклинская
22 июля 2025, 22:20
1331
Лидер КНР Си Цзиньпин направил президенту США официальное приглашение для визита.
'Меня пригласили': Трамп ответил, встретится ли с Путиным в Китае
Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Главное:

  • Трамп заявил, что планирует визит в Китай
  • Президент США не исключил возможную встречу с Путиным в Китае

Президент США Дональд Трамп планирует совершить визит в Китайскую Народную Республику в ближайшем будущем. Официальное приглашение уже поступило от лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом американский лидер сообщил во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме, передает NBC News.

В ответ на вопрос журналистов о возможности встречи с российским президентом Владимиром Путиным во время поездки в Китай, Трамп не исключил такой возможности, хотя и не подтвердил ее напрямую. Он отметил, что сейчас у него запланировано много переговоров с различными мировыми лидерами.

видео дня

"У нас запланировано много возможных встреч. Меня пригласили в Китай, и мы, скорее всего, туда поедем. Это еще не совсем скоро, но и не слишком далеко. Многие лидеры прислали приглашения, и мы примем соответствующие решения в ближайшее время", - сказал Трамп.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая относительно войны в Украине / Инфографика: Главред

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина - новости по теме

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин могут провести встречу осенью во время саммита АТЭС в Южной Корее, либо непосредственно в КНР. Это обсуждается на фоне завершения временного торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином, которое истекает 12 августа.

По данным СМИ, Трамп может посетить Китай перед саммитом АТЭС, который пройдет с 30 октября по 1 ноября. Окончательное решение о его участии еще не подтверждено.

Как сообщал Главред, в Кремле допустили возможность личной встречи президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что такая встреча может завершиться "большими договоренностями".

Ранее издание The Times опубликовало материал, в котором отмечалось, что Си Цзиньпин хотел бы организовать трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Такая встреча могла бы состояться в начале сентября.

Читайте также:

Об источнике: NBC News

NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.

К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Си Цзиньпин Владимир Путин встреча Путина и Трампа новости Китая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

23:39Украина
Массовые протесты из-за закона о НАБУ и САП: почему люди недовольны и что требуют

Массовые протесты из-за закона о НАБУ и САП: почему люди недовольны и что требуют

22:25Украина
"Меня пригласили": Трамп ответил, встретится ли с Путиным в Китае

"Меня пригласили": Трамп ответил, встретится ли с Путиным в Китае

22:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с автомобилем за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с автомобилем за 29 секунд

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

Последние новости

23:41

Ореховый Спас в 2025 году будем отмечать по новому: точная дата

23:39

Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

23:19

Не имеет паспорта Украины: Олег Винник сделал громкое признание

23:10

Почему РФ вдруг изменила тактику на фронте: в ВСУ назвали причины и риски

22:48

Старый путинист Расторгуев появился на публике за долгие годыВидео

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревПеремирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – Пономарев
22:25

Массовые протесты из-за закона о НАБУ и САП: почему люди недовольны и что требуютВидео

22:23

Звезда "Поймать Кайдаша" оказался под капельницами

22:20

"Меня пригласили": Трамп ответил, встретится ли с Путиным в Китае

22:13

Можно ли ламинировать документы в Украине: юрист удивила ответомВидео

Реклама
22:06

Блестящая мойка без усилий: домохозяйка раскрыла простое средство за копейки

21:38

Что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель

21:31

"Повяли помидоры": психолог назвал 2 главные причины, почему любовь угасает

21:22

Сердце из чистого золота: какие 4 знака зодиака являются самыми добрыми

21:19

Украина может воплотить в жизнь самый страшный кошмар Путина: чего боится глава КремляВидео

21:14

В возрасте 76 лет умер Оззи ОсборнВидео

20:58

Нравятся ли собакам объятия: кинолог дала неожиданный для хозяев ответ

20:49

Почему ультиматум Трампа изменил отношение Европы к Украине: эксперт раскрыл причину

20:16

Россия использует новую хитрость, чтобы запугать Украину: что придумал Кремль

20:09

Влажным или сухим: ветеринарка объяснила, каким кормом лучше кормить кота

20:04

От слов к делу: Германия уже может передать два Patriot Украине, но есть условие

Реклама
19:57

Почти подросток: в сети появилось новое фото старшего сына Кейт и Уильяма

19:48

Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, повалило кран и деревьяВидео

19:28

Как на самом деле был построен Стоунхендж: археологи раскрыли извечную тайну

19:16

За кулисами легенды: что скрывает настоящая история Олексы ДовбушаВидео

19:10

Трампу не оставят выхода: почему Путин сам провоцирует США помогать Украинемнение

19:05

"Если зовет баба Аня с собой": священник сказал, что делать, когда снится покойникВидео

18:57

Мощный шторм накроет страну: где будут лить грозовые дожди, град и шквалы

18:47

Любимая классика дорожает: цены на базовые продукты украинцев рванули вверх

18:43

ТОП-4 даты рождения, притягивающие удачу: нумерологи раскрыли формулу везения

18:17

НАБУ сотрудничает с фсб, а антикоррупционеры молчат – политический эксперт

18:07

РФ пытается оставить украинцев без тепла: атакованы важные объекты

17:38

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

17:33

Цены на бензин в Украине не перестают удивлять: где заправиться дешевле всего

17:28

Как сохранить любовь на годы: психолог назвал три простые ежедневные привычки

17:27

Состояние Брюса Уиллиса ухудшилось: что происходит с неизлечимо больным актером

17:25

НАБУ проело 10 миллиардов и провалило антикоррупционную миссию – эксперт

17:05

У России есть два слабых места: что указывает на скорое падение режима ПутинаВидео

17:04

4 строгих запрета: что нельзя делать 23 июля, чтобы не притянуть беды

17:02

Станет сюрпризом для врага: СМИ заинтриговали заявлением об наступлении Украины

16:31

У престарелого путиниста Петросяна новое несчастье: что случилось

Реклама
16:29

В Украине готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю, но есть одно условие

16:28

Как поливать орхидею, чтобы цвела все лето: простой секрет из вашей кухни

16:27

Стоимость одной валюты резко упала: новый курс доллара и евро в Украине

16:21

Россияне меняют тактику, чтобы прорваться в Покровск: в ЦПД раскрыли их план

16:19

Как проверить свежесть яйца за 5 секунд: самый быстрый и простой способВидео

16:18

Застрелилась: у принца Уильяма и Гарри случилась большая потеря

16:16

Семейный отдых обернулся бедой: звезда сериала "Декстер" утонул во время отпуска

16:08

"Решил, что буду плохим": Звезда "Шоу долгоносиков" Виктор Андриенко ушел от жены

16:07

Видите ли вы лису: загадку смогут разгадать только самые умные

15:57

ТОП-13 авто с пробегом, которые служат более 20 лет: список самых надежных

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять