'Меня пригласили': Трамп ответил, встретится ли с Путиным в Китае

Лидер КНР Си Цзиньпин направил президенту США официальное приглашение для визита.

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Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

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Трамп заявил, что планирует визит в Китай

Президент США не исключил возможную встречу с Путиным в Китае

Президент США Дональд Трамп планирует совершить визит в Китайскую Народную Республику в ближайшем будущем. Официальное приглашение уже поступило от лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом американский лидер сообщил во время встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме, передает NBC News.

В ответ на вопрос журналистов о возможности встречи с российским президентом Владимиром Путиным во время поездки в Китай, Трамп не исключил такой возможности, хотя и не подтвердил ее напрямую. Он отметил, что сейчас у него запланировано много переговоров с различными мировыми лидерами.

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"У нас запланировано много возможных встреч. Меня пригласили в Китай, и мы, скорее всего, туда поедем. Это еще не совсем скоро, но и не слишком далеко. Многие лидеры прислали приглашения, и мы примем соответствующие решения в ближайшее время", - сказал Трамп.

Позиция Китая относительно войны в Украине / Инфографика: Главред

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина - новости по теме

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин могут провести встречу осенью во время саммита АТЭС в Южной Корее, либо непосредственно в КНР. Это обсуждается на фоне завершения временного торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином, которое истекает 12 августа.

По данным СМИ, Трамп может посетить Китай перед саммитом АТЭС, который пройдет с 30 октября по 1 ноября. Окончательное решение о его участии еще не подтверждено.

Как сообщал Главред, в Кремле допустили возможность личной встречи президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что такая встреча может завершиться "большими договоренностями".

Ранее издание The Times опубликовало материал, в котором отмечалось, что Си Цзиньпин хотел бы организовать трехстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Такая встреча могла бы состояться в начале сентября.

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Об источнике: NBC News NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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