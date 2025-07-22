Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО: причины

Трамп хочет обеспечить соответствие членства своей страны во всех международных организациях национальным интересам.

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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО / коллаж: Главред, фото: Еспресо.TV, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

В феврале Трамп распорядился провести аудит участия США в ЮНЕСКО

В Белом доме заявили о несогласии с политикой организации

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии для The New York Post.

"Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие раскол культурные и социальные инициативы, полностью несовместимые со здравой политикой, за которую проголосовали американцы в ноябре", - сказала она. видео дня

Келли добавила, что Трамп всегда будет ставить Америку на первое место. По ее словам, американский лидер хочет обеспечить соответствие членства своей страны во всех международных организациях национальным интересам.

В издании отметили, что в ходе анализа администрация Трампа выявила проблемы в политике ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности. Также в Белом доме заявили о "пропалестинской и прокитайской предвзятости".

Еще в феврале Трамп распорядился провести 90-дневный аудит участия США в ЮНЕСКО с акцентом на выявление случаев антисемитизма.

По итогам проверки, в Белом доме заявили о несогласии с политикой организации в отношении расового равенства и гендерной трансформации. В пример приводят антирасистские инициативы ЮНЕСКО, гендерные проекты вроде MEN'talities в 2024 году, а также отчет о роли видеоигр в формировании антидискриминационного поведения.

Кстати, это не первый выход США из ЮНЕСКО. В 2017 году Трамп уже инициировал выход, также обвиняя организацию в предвзятости против Израиля. В 2023 году президент Джо Байден вернул страну в организацию, аргументируя это необходимостью противодействовать влиянию Китая. Теперь США снова выходят из ЮНЕСКО - и на этот раз, по словам представителей Белого дома, "навсегда".

Политика Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп достигли политической договоренности относительно инвестиций в производство и реализацию украинских беспилотников. Об этом сообщила новая глава правительства Юлия Свириденко.

Сенатор Линдси Грэм озвучил резкие заявления, которые, по словам политолога Тараса Загороднего, свидетельствуют не только о жесткой риторике, но и о росте внутреннего давления на Трампа со стороны республиканцев, недовольных его подходом к войне в Украине.

Между тем пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Дональд Трамп будет решительно продвигать свои инициативы по прекращению боевых действий в Украине.

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Что такое ЮНЕСКО ЮНЕСКО - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия. Цели, декларируемые организацией, - содействие укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашенных в Уставе ООН, для всех народов, без различия расы, пола, языка или религии. Организация была создана 16 ноября 1945 года, ее штаб-квартира располагается в Париже. В организации насчитывается 193 государства-члена. Основные направления деятельности представлены в пяти программных секторах: образование, естественные науки, социальные и гуманитарные науки, культура, коммуникация и информация.

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