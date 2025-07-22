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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО: причины

Виталий Кирсанов
22 июля 2025, 14:23
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Трамп хочет обеспечить соответствие членства своей страны во всех международных организациях национальным интересам.
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО / коллаж: Главред, фото: Еспресо.TV, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • В феврале Трамп распорядился провести аудит участия США в ЮНЕСКО
  • В Белом доме заявили о несогласии с политикой организации

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила заместительница пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в комментарии для The New York Post.

"Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие раскол культурные и социальные инициативы, полностью несовместимые со здравой политикой, за которую проголосовали американцы в ноябре", - сказала она.

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Келли добавила, что Трамп всегда будет ставить Америку на первое место. По ее словам, американский лидер хочет обеспечить соответствие членства своей страны во всех международных организациях национальным интересам.

В издании отметили, что в ходе анализа администрация Трампа выявила проблемы в политике ЮНЕСКО в области разнообразия, равенства и инклюзивности. Также в Белом доме заявили о "пропалестинской и прокитайской предвзятости".

Еще в феврале Трамп распорядился провести 90-дневный аудит участия США в ЮНЕСКО с акцентом на выявление случаев антисемитизма.

По итогам проверки, в Белом доме заявили о несогласии с политикой организации в отношении расового равенства и гендерной трансформации. В пример приводят антирасистские инициативы ЮНЕСКО, гендерные проекты вроде MEN'talities в 2024 году, а также отчет о роли видеоигр в формировании антидискриминационного поведения.

Кстати, это не первый выход США из ЮНЕСКО. В 2017 году Трамп уже инициировал выход, также обвиняя организацию в предвзятости против Израиля. В 2023 году президент Джо Байден вернул страну в организацию, аргументируя это необходимостью противодействовать влиянию Китая. Теперь США снова выходят из ЮНЕСКО - и на этот раз, по словам представителей Белого дома, "навсегда".

Политика Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп достигли политической договоренности относительно инвестиций в производство и реализацию украинских беспилотников. Об этом сообщила новая глава правительства Юлия Свириденко.

Сенатор Линдси Грэм озвучил резкие заявления, которые, по словам политолога Тараса Загороднего, свидетельствуют не только о жесткой риторике, но и о росте внутреннего давления на Трампа со стороны республиканцев, недовольных его подходом к войне в Украине.

Между тем пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Дональд Трамп будет решительно продвигать свои инициативы по прекращению боевых действий в Украине.

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Что такое ЮНЕСКО

ЮНЕСКО - специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.

Цели, декларируемые организацией, - содействие укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашенных в Уставе ООН, для всех народов, без различия расы, пола, языка или религии.

Организация была создана 16 ноября 1945 года, ее штаб-квартира располагается в Париже. В организации насчитывается 193 государства-члена. Основные направления деятельности представлены в пяти программных секторах: образование, естественные науки, социальные и гуманитарные науки, культура, коммуникация и информация.

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