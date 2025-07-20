В Кремле размечтались о встрече Путина с Трампом и объявили "цель"

Время встречи Трампа и Путина, мол, пока еще не наступило.

https://glavred.info/world/v-kremle-razmechtalis-o-vstreche-putina-s-trampom-i-obyavili-o-celi-10683005.html Ссылка скопирована

У Путина мечтают о "больших договоренностях" с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

Кремль надеется на встречу Трампа с Путиным

Москва захотела "больших договоренностей" с Трампом

Время для встречи Трампа и Путина пока не наступило – Кремль

В Кремле допустили личную встречу руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Дескать, в рамках такой встречи можно было бы достичь "больших договоренностей".

В эфире пропагандистского телеканала Россия 1 кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что предполагаемая встреча Путина и Трампа, мол, зафиксирует результаты большой работы.

видео дня

"Не исключено, что Путин и Трамп в ходе личной встречи зафиксируют большие договоренности, которые станут результатом огромной работы, но это время еще не наступило", - отметил Песков.

Как полагает представитель Кремля, такая встреча, дескать, обязательно состоится.

Также он высказался и о последнем разговоре Путина и Трампа.

"Последний разговор Путина и Трампа — это прагматичный деловой диалог людей, которые стоят на своих позициях, но готовы слушать друг друга", - добавил Дмитрий Песков.

Ультиматум России от Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, 14 июля Трамп поставил РФ ультиматум: либо мир через 50 дней, либо жесткие санкции, которые затронут страны-покупатели российских энергоносителей. Также США и Европа договорились о поставках американских вооружений Украине.

Трамп четыре раза договаривался с Путиным, после чего российские оккупанты наносили удары по гражданской инфраструктуре Украины, сказал президент США в интервью BBC. Трамп глубоко разочарован Путиным, но пока что готов продолжать с ним диалог.

Путин не примет ультиматум Трампа, в худшем случае глава Кремля объявит жесткую мобилизацию, говорится в материале Foreign Affairs. Как полагают авторы статьи, Путин готов пойти на дестабилизацию в России, чтобы, мол, уничтожить Украину.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред