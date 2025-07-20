Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В Кремле размечтались о встрече Путина с Трампом и объявили "цель"

Андрей Ганчук
20 июля 2025, 15:21
55
Время встречи Трампа и Путина, мол, пока еще не наступило.
Трамп, Путин
У Путина мечтают о "больших договоренностях" с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кратко:

  • Кремль надеется на встречу Трампа с Путиным
  • Москва захотела "больших договоренностей" с Трампом
  • Время для встречи Трампа и Путина пока не наступило – Кремль

В Кремле допустили личную встречу руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Дескать, в рамках такой встречи можно было бы достичь "больших договоренностей".

В эфире пропагандистского телеканала Россия 1 кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что предполагаемая встреча Путина и Трампа, мол, зафиксирует результаты большой работы.

видео дня

"Не исключено, что Путин и Трамп в ходе личной встречи зафиксируют большие договоренности, которые станут результатом огромной работы, но это время еще не наступило", - отметил Песков.

Как полагает представитель Кремля, такая встреча, дескать, обязательно состоится.

Также он высказался и о последнем разговоре Путина и Трампа.

"Последний разговор Путина и Трампа — это прагматичный деловой диалог людей, которые стоят на своих позициях, но готовы слушать друг друга", - добавил Дмитрий Песков.

Ультиматум России от Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, 14 июля Трамп поставил РФ ультиматум: либо мир через 50 дней, либо жесткие санкции, которые затронут страны-покупатели российских энергоносителей. Также США и Европа договорились о поставках американских вооружений Украине.

Трамп четыре раза договаривался с Путиным, после чего российские оккупанты наносили удары по гражданской инфраструктуре Украины, сказал президент США в интервью BBC. Трамп глубоко разочарован Путиным, но пока что готов продолжать с ним диалог.

Путин не примет ультиматум Трампа, в худшем случае глава Кремля объявит жесткую мобилизацию, говорится в материале Foreign Affairs. Как полагают авторы статьи, Путин готов пойти на дестабилизацию в России, чтобы, мол, уничтожить Украину.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кремль Дональд Трамп Владимир Путин Дмитрий Песков война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Умерла женщина, которую в Киеве сбил пьяный сотрудник прокуратуры

Умерла женщина, которую в Киеве сбил пьяный сотрудник прокуратуры

15:22Украина
"Шаги уже готовятся": Украина получит миллиарды долларов из России, первые детали

"Шаги уже готовятся": Украина получит миллиарды долларов из России, первые детали

15:18Мир
В Украину придет циклон: названы регионы, которые завтра будет заливать дождем

В Украину придет циклон: названы регионы, которые завтра будет заливать дождем

14:31Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - проблемы, Скорпионам - удивительный день

Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - проблемы, Скорпионам - удивительный день

Деньги потекут рекой: три знака зодиака получат бешеную прибыль уже вот-вот

Деньги потекут рекой: три знака зодиака получат бешеную прибыль уже вот-вот

Усик красиво победил Дюбуа в пятом раунде: как прошел бой

Усик красиво победил Дюбуа в пятом раунде: как прошел бой

Карта Deep State онлайн за 20 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Украина предложила РФ встречу: Зеленский призывает Путина "перестать прятаться"

Украина предложила РФ встречу: Зеленский призывает Путина "перестать прятаться"

Последние новости

16:12

Совсем не так, как сейчас - как назывались всем известные города Украины 100 лет назад

15:22

Умерла женщина, которую в Киеве сбил пьяный сотрудник прокуратуры

15:21

В Кремле размечтались о встрече Путина с Трампом и объявили "цель"

15:18

"Шаги уже готовятся": Украина получит миллиарды долларов из России, первые детали

14:49

Ультиматум Трампа Путину является "поворотным моментом" в войне - экс-госсекретарь США

Трамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – ЗагороднийТрамп реально мочит Россию, США оказались перед сложным выбором – Загородний
14:43

"Чудес не бывает": ситуация в России резко ухудшится, что произошлоВидео

14:35

Где буква Р среди F: надо быть чрезвычайно внимательным человеком, чтобы угадать

14:31

В Украину придет циклон: названы регионы, которые завтра будет заливать дождем

14:16

Фанатка Ротару и Огневич в слезах: как звезды отреагировали на победу Усика

Реклама
13:41

Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира: в чем причина

13:23

Россию всколыхнули сверхмощные землетрясения - россиянам дали неутешительный прогнозВидео

13:05

Скачок на 10 гривен: когда стоимость бензина в Украине может поставить рекорд

12:55

5 вещей, которые нельзя одалживать в церковные праздники, чтобы не привлечь беду

12:46

"Say" или "Tell": как правильно сказать на английском слово "говорить"Видео

12:46

Любовный гороскоп на неделю с 21 по 27 июля

12:02

Температура превысит норму: в какие области Украины ворвется нереальная жара

11:57

Трамп резко изменил позицию по помощи Украине - благодаря кому это произошло

11:39

The Times назвало имя человека, способного заставить Путина закончить войну

11:38

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - прибыль, Рыбам - важный разговор

11:36

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 июля (обновляется)

Реклама
11:12

Две главные позиции: названо оружие, которое может ощутимо повлиять на ход войны

10:37

Почему 21 июля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

10:22

Настоящий рекорд в карьере: известно, сколько Усик заработал за бой против Дюбуа

10:09

Финансовый гороскоп на неделю с 21 по 27 июля

09:43

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля: Овнам - предложение, Львам - скандал

09:37

Партизаны взорвали важный ж/д маршрут оккупантов под Тулой

09:25

Сбил женщину и убежал: в Киеве задержали работника прокуратуры, первые деталиВидео

09:12

Карта Deep State онлайн за 20 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

РФ сможет запускать до 2000 дронов за раз: в Берлине призвали усилить ПВО Украины

08:38

"Горячая" ночь в России: Москву и Подмосковье атаковали дроны, у россиян паникаВидео

08:10

РФ установила рекорд по количеству производства "Шахедов"мнение

07:33

Дрон ударил прямо по дому: россияне атаковали Запорожье, есть пострадавшиеФото

07:10

Где 3 отличия между парнями, которые пьют воду: их заметят только самые внимательные

06:10

В поисках пропавшего Стива Виткоффа: что задумали в СШАмнение

05:57

Гороскоп на завтра 21 июля: Львам - проблемы, Скорпионам - удивительный день

05:25

Почему нельзя говорить "благоприємний": как стоит заменить это слово

04:53

Когда в Украине появилось мороженое: историк удивил ответом

03:32

Что нужно сделать в саду до конца августа: секреты интенсивной подкормкиВидео

03:02

Деньги потекут рекой: три знака зодиака получат бешеную прибыль уже вот-вот

01:20

Проверка для мозга: найти пчелу среди цветной суеты может только гений

Реклама
00:43

Усик красиво победил Дюбуа в пятом раунде: как прошел бой

19 июля, суббота
23:54

Смена правительства в Украине имеет прямую связь с Трампом - Bloomberg

23:13

За беременной Тодоренко на фестивале приехала скорая помощь: что случилось

22:44

В Киеве авто снесло летнюю террасу с людьми: водитель оказалась без правВидео

22:06

Президент Азербайджана обратился к украинцам: к чему он призвал

21:59

ВСУ вернули позиции на Запорожье и проводят контрнаступательные действия - Волошин

21:30

Россияне уже заходят в важный город, скоро начнется штурм - командир

20:34

Можно потерять весь урожай: нужно ли поливать помидоры каждый день

20:20

Украина предложила РФ встречу: Зеленский призывает Путина "перестать прятаться"

19:44

Температура воздуха опустится до +9 градусов: какие регионы будут заливать дождями

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
ЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять