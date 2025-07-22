Президент США хочет дистанцироваться от Украины - экс-советник Трампа

Решение Трампа о направлении Украине дополнительных систем Patriot было правильным шагом, считает Джон Болтон.

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Президент США хочет дистанцироваться от Украины, считает Болтон / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, УНИАН

Что сказал Джон Болтон:

Трамп считает войну делом Европы

Трамп должен был призвать Конгресс профинансировать производство Patriot

Президент США Дональд Трамп, похоже, больше заинтересован не в поддержке Украины в борьбе с российской агрессией, а в том, чтобы дистанцироваться от Украины – как дипломатически, так и военно. Такое мнение высказал бывший советник американского президента Джон Болтон, который работал с ним во время первой каденции Трампа, в материале для The Wall Street Journal.

Болтон отметил, что решение американского лидера о направлении Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot было правильным шагом, но заметил, что это еще не является свидетельством его приверженности Киеву.

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"Оптимисты относительно намерений Трампа в отношении Украины приводят три аргумента: его решение разрешить отправку Patriot; его 50-дневный срок для России принять перемирие; и его угрозы пошлинами и вторичными санкциями против России, если перемирие не будет достигнуто. Но эти пункты не обязательно свидетельствуют о новой поддержке Украины со стороны Трампа. Вместо этого они демонстрируют его раздражение из-за вовлечения в войну между Украиной и Россией – войны, которую он считает делом Европы", – объясняет Болтон.

Он напомнил, что сообщения о том, что Трамп пришлет Украине ракеты дальнего радиуса действия, оказались ложными. В то же время, учитывая потенциальный дефицит систем ПВО в США, самым разумным шагом Трампа было бы не просто отправить Patriot в Украину, но и призвать Конгресс срочно профинансировать масштабное производство новых образцов. Но он этого не сделал.

"Решимость Трампа избежать последствий более длительной военной помощи показала его невысказанные мотивы. Парадоксально, но его уклонение демонстрирует, как эффективно могут работать политико-военные альянсы: передавая ресурсы между членами для развертывания на важнейших направлениях. При этом он не потерял политической поддержки – даже среди республиканцев, которые ранее выступали против военной помощи Украине", – акцентировал его бывший советник.

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

Контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери считает, что Трамп, возможно, прозрел в отношении Путина и это открывает новые возможности для Украины. Вместе с тем, всегда есть риск, что глава Белого дома снова изменит курс.

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