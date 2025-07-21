'Трамп собирается надрать тебе задницу': в США резко пригрозили Путину

Грэм подчеркнул, что теперь наступает очередь российского диктатора Путина.

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В США пригрозили Путину / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления сенатора США:

Трамп теперь станет жестким в отношении России

Президент США собирается наложить пошлины на тех, кто покупает российскую нефть

Путин не остановится, если его не остановить

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к Владимиру Путину. Он предупредил, что наступает очередь российского диктатора. Об этом сенатор заявил в эфире Fox News.

В частности, Грэм сравнил Дональда Трампа со Скотти Шеффлером - выдающимся американским гольфистом. Мол, президент США был жестким в отношении Ирана, а теперь станет таким в отношении России.

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"Путин, твоя очередь наступает, Дональд Трамп - Скотти Шеффлер американской политики и внешней дипломатии, и он собирается надрать тебе задницу", - подчеркнул он.

По его словам, речь идет о возможном введении пошлин на Россию от США.

"Трамп собирается наложить пошлины на тех, кто покупает российскую нефть - Китай, Индию и Бразилию. Эти три страны покупают около 80% дешевой российской нефти и поддерживают российскую военную машину в рабочем состоянии", - отметил сенатор.

Он также уверен, что Китай, Индия и Бразилия не выдержат 100-процентных пошлин и будут вынуждены выбирать между помощью Путину и американской экономикой.

Стоит добавить, Грэм убежден, что Путин не остановится, если его не остановить. К тому же российский диктатор нарушил Будапештский меморандум.

Линдси Грэм пригрозил Путину - видео:

Война в Украине - что известно

Как сообщал Главред, ультиматум президента США Дональда Трампа, выдвинутый России, является "поворотным моментом" в мирных усилиях по окончанию войны в Украине.

Также известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц сыграл решающую роль в том, что президент США Дональд Трамп согласился продолжить военную поддержку Украины и скорректировал свою риторику в отношении России.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп достигли политической договоренности. Она касается инвестиций в производство и продажи украинских дронов.

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Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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