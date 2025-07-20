Встреча Трампа и Си Цзиньпина: СМИ узнали возможные сроки

лавное:
- Си и Трамп могут встретиться либо в КНР, либо в Южной Корее
- Встреча Си и Трампа возможна в конце октября-начале ноября
- Китай обеспокоен тарифной политикой Трампа
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин могут встретиться осенью. Встреча может произойти либо в КНР, либо в Южной Корее. Временное соглашение о торговом перемирии между Пекином и Вашингтоном истекает уже 12 августа.
Трамп может отправиться в Китай
Согласно данным газеты South China Morning Post, Трамп может отправиться в Китай перед своей поездкой на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который должен состояться с 30 октября по 1 ноября.
Впрочем, встреча Трампа и Си возможна и в кулуарах саммита АТЭС в Южной Корее.
Журналисты пишут, что АТЭС – наиболее оптимальная площадка для встречи двух лидеров. Си Цзиньпин собирается на саммит, но участие Трампа пока не подтвердилось.
Последняя встреча США и Китая на высоком уровне прошла 11 июля. Речь идет о встрече американского госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел Китая Ван И в Малайзии. Тогда дипломаты заявили о продуктивной и позитивной встрече, темой которой стало обсуждение возможности торговых переговоров.
По словам Рубио, Трампа пригласили в Китай на встречу в Си.
"(Трамп и Си, - ред.) хотят, чтобы это произошло", - сказал американский дипломат.
Торговое перемирие
В пятницу министр торговли КНР Ван Вэньтао сказал, что Китай хочет восстановить торговый связи с США и вывести их на стабильную основу. По его словам, недавние переговоры показали, что в тарифной войне между двумя странами нет необходимости.
Как утверждают журналисты Reuters, США и Китаю пытаются договориться об остановке эскалации взаимных пошлин. Конфронтация нарушила глобальную торговлю и цепочки поставок.
В июне Пекин и Вашингтон заключили временное торговое перемирие. Но оно под вопросом, поскольку уже 12 августа станет крайним сроком для подписания долгосрочного мирового соглашения.
Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина - новости по теме:
Как сообщал Главред, ранее в The Times опубликовали материал, в котором речь идет о том, что Си хотел бы устроить трехстороннюю встречу с Трампом и Путиным. Встреча могла бы состояться в начале сентября.
В Кремле заявили, что ничего не знают о такой встрече.
"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", - сказал рупор главы агрессора России Дмитрий Песков.
Однако Москва рассчитывает на встречу Путина и Трампа. Дескать, такие переговоры могли бы привести к "большим договоренностям".
"Не исключено, что Путин и Трамп в ходе личной встречи зафиксируют большие договоренности, которые станут результатом огромной работы, но это время еще не наступило", - размечтался Песков.
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Об источнике: Reuters
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