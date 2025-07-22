Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – Пономарев

У России уже нет сил воевать, элиты уговаривают Путина поставить точку в войне, считает российский оппозиционер Илья Пономарев.

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Пономарев: Режим Путина обречен, но Россия – большой динозавр, дохнуть будет долго / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с российским оппозиционным политиком, в прошлом депутатом Государственной думы Российской Федерации, единственным, кто в свое время проголосовал против аннексии Крыма, Ильей Пономаревым. Общаясь с читателями, он рассказал, когда возможно перемирие между Россией и Украиной, и при каком условии Кремль возобновит войну, почему российские элиты недовольны Путиным, и возможен ли в РФ бунт элит, а также почему Россия как государство должна перестать существовать.

Представляем вторую часть стенограммы чата с Ильей Пономаревым.

Первую часть разговора с Ильей Пономаревым, где он рассказал, чем для России закончится ультиматум Трампа о 50 днях, что ждет Путина на 51-й день, и будут ли США доставать его из бункера, читайте, перейдя по ссылке.

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Остап (Киев): Как снижение цен на нефть уже отразилось на российской экономике, и насколько сократилась возможность России вести войну? И что, по вашим прогнозам, будет дальше происходить с ценами на нефть, а, соответственно, и с российским военным бюджетом? Или тут Путин не станет меньше воевать, но россияне станут меньше кушать?

Илья Пономарев: Вот, вы прямо с языка сняли.

Безусловно, цены на нефть влияют на ситуацию в России. Если внимательно посмотреть на картину бюджетных трат, то до 2022 года и в начале широкомасштабного вторжения затраты на войну составляли лишь долю поступлений от торговли нефтью и газом. С того момента доходы снизились, а траты очень выросли. И сейчас затраты на войну составляют около 105% от объема валютных поступлений от торговли нефтью и газом. Это означает, что все, что Россия заработала на продаже энергоресурсов, идет в топку войны.

Может ли так продолжаться дальше? Какое-то время может. Но поскольку тенденция такова, что траты растут, а доходы от продажи нефти и газа снижаются, разрыв будет расти. Именно поэтому Путин, которого уже все российские бизнес-элиты и правительственные чиновники на эту тему задергали, активно обещает снижать оборонные затраты, тем более, это и так предусмотрено бюджетом. Чтобы всех успокоить, Путин говорит, что у него есть "бабки", которые приходят на "поиграться в войну", и он тратит именно их, а в остальное он залезать не будет.

Российские бизнес-элиты задергали Путина, он будет сокращать траты на войну, отметил Пономарев / Фото: kremlin.ru

Я не вижу предпосылок для какого-то существенного долгосрочного снижения цен на нефть. Трамп грозился обеспечить это снижение, но никакой глобальной депрессии от пошлинных войн и прочего не происходит. При этом нестабильность на Ближнем Востоке не уменьшается. А самое важное – есть точка отсечения для самой американской нефтяной промышленности, которая, по мнению оптимистов, находится на уровне 50 долларов за баррель, а по мнению пессимистов – 60-65 долларов за баррель. Грубо говоря, пространства для снижения цен на нефть в США уже не так много, ведь после этого начнут банкротиться уже американские производства. Во-первых, Трамп не может себе этого позволить политически. Во-вторых, это будет уменьшать предложение количества нефти на рынок, а, соответственно, цена будет расти.

Поэтому, по моему прогнозу, большого снижения цен на нефть не будет.

Зависимость от нефтегазовых доходов – это главная уязвимая точка российской экономики, в которую нужно бить. Но я считаю, что бить в нее можно санкционными войнами. Прежде всего, нужно заставить Индию отказаться от покупок российской нефти – это абсолютно решаемая задача. Российскую нефть совершенно спокойно можно заменить на саудовскую и другие. Вполне возможно, с сентября мы увидим, что американская администрация этим действительно начнет заниматься.

Смотрите видео, в котором Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа, а также почему перемирие не за горами:

Mika: Способна ли Россия наступать 89 лет (именно столько, как считают аналитики The Economist, понадобится ей, чтобы захватить всю Украину)? Да и вообще, сколькими годами может ограничиваться способность России "воевать вечно"?

Илья Пономарев: Самой длинной войной была война на Кавказе. Разные люди по-разному оценивают ее длительность, но она точно продолжалась не меньше 60 лет.

Конечно, о столь длительных сроках мы сейчас не говорим. Хотя бы потому что российское руководство живет по принципу "после нас хоть потоп" и не выстраивает никаких длительных стратегий. Так что, естественно, оно не планирует вести войну столько. Уверен, что каждый год в России говорят: "Вот в этом году мы точно закончим".

Война будет продолжаться, пока в России сохраняется путинизм и Путин у власти, уверен Илья Пономарев / Фото: Оперативное командование "Запад"

Сейчас точно вся российская власть считает, что нужно уговорить "начальника" принять условия Трампа и поставить если не точку, то точку с запятой в этой войне, потому что сил у России уже никаких нет.

Лично я думаю, что пока Путин у власти, пока сохраняется путинизм как политический строй (ведь существует вероятность, что путинизм может пережить Путина, хоть и не очень высокая), война с Украиной будет продолжаться. Просто она необязательно будет в той форме, в которой сейчас. Ведь есть еще большое количество кандидатов на "повоевать": страны Балтии, Польша, Грузия, Центральная Азия – Россия может еще много где "погулять".

Так что Путин постарается объявить о победе в Украине для внутреннего потребления – и для элит, и для простых граждан. В итоге Путин примет предложение Трампа по поводу перемирия, но постарается его оформить нужным для себя образом, чтобы складывалось впечатление, что это не его заставили, а он всех, что Трамп стоял на коленях перед ним и просил, а он согласился, и это большая победа России. Путин будет подчеркивать, что Россия воевала со всем блоком НАТО, но ему не удалось поставить Россию на колени – он сам встал на колени и капитулировал. Если Путин сможет обеспечить себе такую публичную историю внутри страны, он пойдет на перемирие. И сейчас вся его администрация занимается тем, что конструирует именно такой публичный процесс.

Главред: Одно уточнение, небольшое, но принципиальное. Путин объявит о победе при каком положении дел на фронте? При текущем положении дел?

Илья Пономарев: Во второй половине прошлого года существовал сценарий "большого обмена", который предполагал, что украинская армия уходит с Донбасса, из Луганской и Донецкой областей, а российская – из Херсонской и Запорожской областей. Для Путина этот сценарий был бы более желательным, потому что он позволил бы ему объявить о полной победе – мол, Россия хотела защитить Донбасс и защитила его. А то, что РФ не захватила другие территории, так она никогда и не хотела их захватывать. Это все возникло по ходу пьесы. Задачей России всегда была защита Донбасса. Эта история была бы для Путина более продаваемой.

В случае перемирия Путин подаст россиянам как победу не территории, а то, что РФ противостояла НАТО, считает Пономарев / Скриншот

А когда линия фронта проходит так, что ни одна из территорий полностью не захвачена, это очень пахнет незавершенностью операции и тем, что Россия не смогла. Думаю, что в такой ситуации пиарить будут не территориальный фактор, а фактор того, что Россия в одиночку стояла против всего блока НАТО, против всей западной военщины, против огромных бюджетов и высокотехнологичного оружия, но все равно Западу "не удалось сломить дух русского народа". Нечто подобное будут презентовать публике в России.

Главред: Если реализуется сценарий, предполагающий такое перемирие, о котором вы говорите, то, на ваш взгляд, это будет завершением войны или ее откладыванием на несколько лет, то есть война рано или поздно возобновится, поскольку Украина будет пытаться вернуть свои территории, Россия – захватить больше, чем нынешние скромные достижения?

Илья Пономарев: Украина рано или поздно вернет оккупированные территории. Вопрос – когда. Уверен, что война на этом не закончится, то есть перемирие не будет означать окончание войны. Но вполне возможно, это будет означать долгосрочное прекращение активных боевых действий.

Путин – очень консервативный человек и все время повторяет то, что у него сработало, при этом совершенно не горит желанием повторно лезть в то, что не получилось. Украина не стала успехом для Путина – что бы он ни рассказывал на публике, он точно знает, что это не успех. Поставленные задачи, в частности, "Киев за три дня", реализовать не удалось, ведь вместо этого огромное количество потерь и длинная вязкая война вместо блицкрига. Никак не получилось то, чего хотели. Потому предположить, что, перевооружившись и накопив запасы, Путин снова полезет в Украину воевать, сложно. Я в это не могу поверить. Если это и может произойти, то только через очень длительный срок – Путин должен увидеть какое-то существенное изменение ситуации внутри Украины, должен почувствовать, что она потеряла волю к сопротивлению, и, если российские войска войдут еще раз, то украинцы воевать уже не будут. Только в этом случае Путин может возобновить боевые действия в Украине.

Украина так и не стала успехом Путина, подчеркнул Пономарев / Скриншот

А вот вероятность начала боевых действий России против стран Балтии и Польши в случае перемирия в Украине возрастет многократно. При этом Путин не будет сидеть и ждать, когда европейцы окончательно проснутся, вооружатся, подготовятся и будут его ждать. Это может произойти достаточно быстро. Логика этих действий России будет не в территориальных приобретениях, не в захвате отдельных районов Литвы или Латвии, а в том, чтобы поставить страны, подвергшиеся нападению, в ситуацию, когда они попросят союзников по НАТО задействовать 5 статью, а им в этом откажут. На этом блок НАТО прекратит существование.

Логика конфликта и геополитическая амбиция Путина будут состоять в том, чтобы разрушить западный оборонительный союз и восстановить сферы влияния в Восточной Европе, а точнее вынудить восточноевропейские страны договариваться на двусторонней основе с Москвой о своей безопасности. Тем самым Путин стремится показать, что только от него одного зависит, все ли у них хорошо.

Главред: То есть, по сути, вы считаете, что военной операцией против Литвы или Латвии Путин в силах развалить НАТО?

Илья Пономарев: Да, это абсолютно реальный сценарий. И в Москве убеждены в его реальности. Здесь вопрос будет исключительно в готовности Путина взять этот риск на себя.

Военной операцией против Литвы или Латвии Путин способен развалить НАТО, считает Пономарев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Тамара (Житомир): Поделитесь вашим субъективным видением того, как могут развиваться события в этой войне дальше? Как долго она еще будет продолжаться и к какому исходу движется? И насколько вероятным вы считаете перелом в российско-украинской войне в пользу одной из сторон в ближайшей перспективе?

Илья Пономарев: Военные обеих сторон считают, что такой перелом возможен. По разным причинам. В Москве считают, что у Украины закончатся украинцы, и воевать будет чисто физически некому, а потому фронт рано или поздно посыплется. Многие мои друзья и знакомые в Украине считают, что, если мы будем продолжать наращивать производство дронов и придем к созданию критической массы, то российская армия чисто физически не сможет снабжать свой "ноль", и фронт начнет сыпаться, поскольку будет оторван от тыловых коммуникаций. Ведь там уже практически нет тяжелой техники: как только российская техника подходит, она сразу уничтожается. Это уже превращается в войну в стиле Мad Max. Если дроны будут в состоянии уничтожать все, что движется, мгновенно, это будет означать разрушение линии фронта.

Думаю, что ни та, ни другая надежда не является истиной в последней инстанции, потому что обе стороны адаптируются. Украинцы учатся воевать так, чтобы было задействовано гораздо меньше людей, а Россия учится противодействовать дронам и наращивает свое производство беспилотников. Поэтому ситуация стратегического равновесия будет сохраняться и дальше. Я оцениваю нынешнюю ситуацию на фронте именно как стратегическое равновесие. Нет никаких действий, которые могли бы претендовать не только на стратегический, но даже на значимый оперативный успех.

Поэтому я думаю, что все закончится перемирием. Обязательно. Главный вопрос – когда. Я ожидал, что оно начнется раньше, но Путин залупается и пытается торговаться. Но не позже сентября он вернется за стол переговоров. Шансы на то, что ко второй половине осени или к зиме будет перемирие, достаточно велики. Подчеркиваю, это не будет мир, но перемирие очень возможно.

Шансы на то, что к зиме будет установлено перемирие, очень велики, считает Пономарев / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Joker: Что вы считаете слабыми местами России и путинского режима на данный момент, из-за которых их успех в начатой против Украины войне выглядит все более сомнительным?

Илья Пономарев: Главная слабость России – это ее ригидность (неподатливость, неспособность менять взгляды или поведение в ответ на новые условия, – ред.) и отсутствие креатива. Творчески мыслящих людей система не поощряет. В России много умных людей, но их ум направлен на удержание в рамках системы, а не на какую бы то ни было модернизацию. Это очень заметно, если сравнивать с Украиной, где все строго наоборот. Поэтому Украина держится и выигрывает за счет личной инициативы.

Россия – это динозавр, где очень плохо проходят сигналы по системе, но он очень массивный и за счет этого может дохнуть достаточно долго, но это не отменяет того, что он дохнет. Режим, который выстроил Путин, конечно, обречен. Вопрос в том, сколько жизней он унесет, пока дойдет до своего конца.

edmon: Возможен ли в современной России бунт элит? Или среди "башен Кремля" абсолютное единодушие в вопросе продолжения войны, и никакая сила в России не может и не заинтересована организовать сценарий с табакеркой?

Илья Пономарев: В политике никогда не говори "никогда" и не делай окончательных утверждений, потому что сказанное сегодня завтра может оказаться не так. Главный фактор в политике – это фактор времени. Соответственно, любой заданный вопрос нужно уточнять – когда.

Возможен ли в России бунт элит до конца лета? Нет. Возможен ли бунт элит до конца 2026 года? Возможен, но его вероятность низка. Если вообще снять временное ограничение в вопросе, то – конечно, возможен.

Российские элиты абсолютно безыдейные, они – про "бабки" и личные интересы. На данный момент у Путина есть возможность удовлетворять бо́льшую часть этих интересов, но не все. Недовольство российских элит в апреле-июне резко возросло за счет того, что не договорились с Трампом. Элиты считали, что предложение классное и его нужно принять. "Вождь и учитель мудрый" ждал, когда Запад сдастся – вот, Запад "сдался", а "начальник" что-то не готов. У элит возникает вопрос – сколько же им надо мучиться, когда он наконец созреет. Поэтому недовольство резко возросло.

Однако при том, что возросло недовольство, риски, связанные с любым политическим действием, допустим, с табакеркой, очень высоки. Люди не видят для себя большого выигрыша в случае, если они приступят к какому-то действию. Проигрыш от бездействия существует, но он не катастрофический, к этому уже привыкли. А риски, связанные с тем, что не получится, огромны, причем это физические риски, например, риск для жизни. Поэтому мотивации действовать сейчас никакой нет.

Недовольство российских элит Путиным резко возрасло, отметил Пономарев / Фото: kremlin.ru

Но это не означает, что так будет всегда. Потому что риски могут снизиться, а неудовлетворенность жизнью может существенно увеличиться за счет санкций и прочего.

Если бы "международным сообществом" (теми, кто борется с путинизмом) была предложена красивая альтернатива, которая была бы мостиком, выходом в нормальность и большой "плюшкой" для людей, которые могут решиться на заговор, это, конечно, их подтолкнуло бы. Но пока, к сожалению, мы действуем иначе, считая, что в России все одинаковые, что там договариваться не с кем и не о чем, а санкционная политика носит характер исключительно "кнута", без какого бы то ни было "пряника", никаких попыток расколоть это сообщество не предпринимается, наоборот, его цементируют, причем вокруг Путина. Путин явно является бенефициаром этого и говорит за это спасибо, ведь ему помогли вернуть капиталы в Россию, обеспечить лояльность этих людей, потому что им некуда деваться. Конечно, в такой ситуации с бунтом все сложно.

Нана: У меня короткий вопрос. Чего больше всего боится Путин? И в силах ли Украина реализовать самый страшный его кошмар?

Илья Пономарев: Путин больше всего боится своего окружения. И, если бы мы приложили к этому голову, то могли бы реализовать кошмар Путина – организовать предательство в его близком окружении, в элитах. Он этого очень боится, но в последнее время меньше, потому что видит, что об этом никто всерьез не думает.

amigo: Ваша родина – Россия, гражданство – украинское, живете и работаете, насколько сейчас кажется, – в США. К кому вы себя относите – к россиянам или украинцам? Когда закончится война, вы хотели бы вернуться в Россию и продолжить там свою политическую карьеру или связываете свое будущее с Украиной?

Илья Пономарев: Нет, живу я в Киеве, не в Штатах. Мой дом сейчас – это Украина. Мне здесь хорошо, комфортно. Я на войне, и в ней надо победить. Загадывать на будущее в этой ситуации трудно.

Считаю, что нельзя сделать ничего более полезного для Украины, нежели ликвидировать агрессивного соседа и сделать пространство на северо-восток пригодным для житья и безопасным, с военной точки зрения. Мне кажется, вся нация должна об этом думать, а не о том, как построить забор и забыть о них, как о страшном сне. Но, к сожалению, этого пока не происходит. А от этого будет очень много зависеть в будущем.

Сейчас я прилагаю много усилий, чтобы привлечь нормальных боевых россиян на сторону добра, чтобы они взяли в руки оружие и боролись против режима. Сейчас, мне кажется, это вообще ушло из сферы внимания украинского руководства, а ведь без государственного партнерства будет трудно по миллиону разных причин. Поэтому сейчас я сосредоточился на военных технологиях и их передаче в страны Восточной Европы, чтобы разрушить путинский план о нападении на страны Балтии, Польшу и сокрушении НАТО. Это сейчас моя основная история.

Я действительно стал чаще бывать в Штатах, потому что от них все это очень зависит. Но все равно моя база остается в Киеве, и с ним я связываю свое будущее.

Главред: Когда вы говорите о "ликвидации агрессивного соседа", вы подразумеваете путинский режим или российское государство в его нынешнем виде?

Илья Пономарев: Я считаю, что Российская Федерация как государство в его нынешнем виде должно перестать существовать, но это не значит, что Россия как страна должна тоже перестать существовать.

В моем идеальном мире будущая Российская республика отпускает те народы, которые не хотят жить внутри нее, и строит нормальное общество, нормальное государство с нормальной правовой системой, безопасной для соседей. Очень многие скептически относятся к возможности такого сценария. Но если с самого начала сказать, что это невозможно, значит, мы будем воевать бесконечно. Не думаю, что это в интересах России или Украины. Поэтому нужно приложить все усилия для того, чтобы это произошло. Это в интересах всех народов, живущих на постсоветском пространстве и не только.

О персоне: Илья Пономарев Илья Пономарев – российский оппозиционный политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, пишет Википедия.

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