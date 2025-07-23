Mirage-2000 рухнул на Волыни: Воздушные силы объяснили, что произошло

В кризисной ситуации пилот "грамотно сработал" и сделал все, чтобы направить истребитель в безопасное место.

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Юрий Игнат прокомментировал крушение Mirage-2000 на Волыни / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yuriy.ignat, ВКС Франции

Главные тезисы Игната:

Самолет спасти было невозможно, пилот остался жив

Причины авиакатастрофы устанавливаются

В Волынской области во время выполнения полетного задания разбился французский истребитель Mirage-2000. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ситуацию. По его словам, самолет спасти было невозможно.

По словам Игната, в кризисной ситуации пилот "грамотно сработал" и сделал все, чтобы направить истребитель в безопасное место — подальше от населенного пункта.

видео дня

"Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, впрочем летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта!", — написал Игнат в Facebook.

Он призвал СМИ и профильных экспертов "не прибегать к преждевременным выводам". Сейчас устанавливаются причины авиакатастрофы.

"Просьба к медиа и профильным экспертам не прибегать к преждевременным выводам. С техникой в небе такое бывает, причины выяснят. Подобные события не редкость в мировой практике. Главное – жив-здоров, и без последствий на земле", - добавил Игнат.

Истребитель Mirage-2000 - основные характеристики / Инфографика Главред

Как писал Главред, 22 июля на Волыни разбился истребитель Mirage-2000. Сначала в Сети разлетелись видео. Впоследствии Воздушные силы ВСУ официально подтвердили информацию о падении самолета. Инцидент произошел во время выполнения полетного задания из-за отказа авиационной техники.

Напомним, в ночь на 29 июня российские войска осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины. Во время отражения этой атаки погиб украинский военный летчик, пилот F-16 Максим Устименко. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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