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Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

Ангелина Подвысоцкая
22 июля 2025, 23:39
348
Пилот действовал по протоколу кризисных ситуаций. Командование называет его действия грамотными.
Мираж-2000
На Волыни упал Mirage-2000 / Коллаж: Главред, фото: pixabay, Telegram

Что известно:

  • На Волыни упал истребитель
  • Во время полета произошел отказ авиационной техники
  • Пилот катапультировался во время падения самолета

На Волыни разбился истребитель Mirage-2000. Сначала в Сети разлетелись видео. Впоследствии Воздушные силы ВСУ официально подтвердили информацию о падении самолета.

Это произошло 22 июля во время выполнения полетного задания. В этот момент произошел отказ авиационной техники.

видео дня

"Пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях", - говорится в сообщении.

Смотрите видео с падением самолета Mirage-2000:

Мираж-2000
На Волыни упал самолет Mirage-2000 / фото: скриншот

К счастью, пилоту удалось катапультироваться, поисково-спасательная команда нашла его. Сейчас летчик находится в стабильном состоянии. Известно, что в результате падения самолета пострадавших на земле нет.

Командование назначило специальную комиссию для установления причин этого.

Гибель пилота F-16 Максима Устименко - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 июня российские войска осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины. Во время отражения этой атаки погиб украинский военный летчик, пилот F-16 Максим Устименко. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В соцсетях появилось фото погибшего подполковника Максима Устименко. Снимок опубликовала Юлия Месь - жена другого погибшего пилота, Алексея Меся, известного под позывным "Мунфиш".

Военный аналитик Юрий Микуляк считает, что использование истребителей F-16 против дронов-камикадзе типа "Шахед" не является эффективным ни с тактической, ни с экономической точки зрения. По его предположению, Максим Устименко мог погибнуть в результате столкновения с обломками дрона, который пытался перехватить.

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Истребители Mirage 2000 - что о них известно

Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.

Основной боевой самолет Военно-Воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.

Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

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