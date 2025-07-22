Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

Что известно:
- На Волыни упал истребитель
- Во время полета произошел отказ авиационной техники
- Пилот катапультировался во время падения самолета
На Волыни разбился истребитель Mirage-2000. Сначала в Сети разлетелись видео. Впоследствии Воздушные силы ВСУ официально подтвердили информацию о падении самолета.
Это произошло 22 июля во время выполнения полетного задания. В этот момент произошел отказ авиационной техники.
"Пилот доложил руководителю полетов. Далее действовал грамотно, как положено в кризисных ситуациях", - говорится в сообщении.
Смотрите видео с падением самолета Mirage-2000:
К счастью, пилоту удалось катапультироваться, поисково-спасательная команда нашла его. Сейчас летчик находится в стабильном состоянии. Известно, что в результате падения самолета пострадавших на земле нет.
Командование назначило специальную комиссию для установления причин этого.
Гибель пилота F-16 Максима Устименко - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 29 июня российские войска осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины. Во время отражения этой атаки погиб украинский военный летчик, пилот F-16 Максим Устименко. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В соцсетях появилось фото погибшего подполковника Максима Устименко. Снимок опубликовала Юлия Месь - жена другого погибшего пилота, Алексея Меся, известного под позывным "Мунфиш".
Военный аналитик Юрий Микуляк считает, что использование истребителей F-16 против дронов-камикадзе типа "Шахед" не является эффективным ни с тактической, ни с экономической точки зрения. По его предположению, Максим Устименко мог погибнуть в результате столкновения с обломками дрона, который пытался перехватить.
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Истребители Mirage 2000 - что о них известно
Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.
Основной боевой самолет Военно-Воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.
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