'Это утрата': названа вероятная причина крушения F-16 и гибели пилота ВСУ

Важно:
- Использование F-16 для уничтожения дронов-камикадзе является нецелесообразным
- Patriot и F-16 предназначены для борьбы с более серьёзными воздушными угрозами
Военный эксперт Юрий Микуляк заявил, что использование истребителей F-16 для уничтожения дронов-камикадзе "Шахед" является нецелесообразным — как с финансовой, так и с тактической точки зрения.
Как подчеркнул он в эфире Киев24, такие ресурсы, как системы ПВО Patriot и истребители F-16, предназначены для борьбы с более серьёзными воздушными угрозами, в частности — с баллистическими ракетами, а не с дронами.
Эксперт предположил, что летчик Максим Устименко, погибший во время недавней атаки, мог столкнуться с обломками "Шахеда" в момент его перехвата, что и стало причиной трагедии.
"Вооружение F-16 — это высокоточные и чрезвычайно дорогие ракеты. Кроме того, обучение пилотов для таких задач — процесс сложный и ресурсозатратный. Потеря одного пилота — это утрата, которую невозможно оценить в денежном эквиваленте", — подчеркнул Микуляк.
Он предложил альтернативный подход: вместо использования дорогостоящей авиации сформировать специальные батальоны из дронов-перехватчиков, основанные на уже существующих мобильных группах, которые сейчас сбивают вражеские БПЛА с пулемётов на пикапах.
"У нас есть дроны, специально разработанные для перехвата вражеских беспилотников. Сейчас бойцы из пулемётных мобильных групп проходят переобучение на операторов таких дронов. Представьте себе эффективность: один дрон-перехватчик — один 'Шахед'. Это огромная экономия ресурсов", — пояснил эксперт.
Ранее в Сети опубликовали снимок летчика1-го класса, подполковника Максима Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированной воздушной атаки РФ на Украину.
Напомним, ранее в Житомирской области столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате погибли три пилота. Одним из погибших оказался известный украинский летчик истребителя МиГ-29 Андрей Пильщиков, у которого был позывной "Джус".
Как сообщал Главред, украинский пилот Алексей Месь погиб во время крушения истребителя F-16 26 августа 2024 года.
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Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
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