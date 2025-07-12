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Загадочный гражданский борт в небе над Киевом: стал известен маршрут самолета

Алексей Тесля
12 июля 2025, 16:11
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За время войны лишь несколько гражданских самолетов, которые застряли в украинских аэропортах, удалось переправить за пределы страны.
Ан-124
Ан-124 / Коллаж: Главред, фото: Facebook/fedir.gryshchuk

Важно:

  • Ан-124-100 "Руслан" совершил перелет в Лейпциг
  • Самолет пройдет сертификационные испытания

Самолет Ан-124-100 "Руслан" UR-82073 авиакомпании "Авиалинии Антонова" в пятницу, 11 июля, совершил перелет из Киева в Лейпциг, где сейчас базируется флот компании.

"Самолет Ан-124-100 UR-82073 уже в Лейпциге. И хотя еще впереди тернистый путь сертификационных испытаний, есть надежда увидеть его в небе Украины. С новыми двигателями, новой авионикой, с расширенными условиями применения", - написал в Facebook инспектор по летной годности Государственной авиационной службы Федор Грищук.

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Как ранее сообщалось, небо над Украиной закрыто для полетов гражданских самолетов с начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года. За это время лишь несколько гражданских самолетов, которые застряли в украинских аэропортах, удалось переправить за пределы страны из аэропортов "Борисполь" и "Львов".

Что известно об авиакомпании "Авиалинии Антонова"

Парк авиакомпании состоит из одного самолета Ан-225 "Мрия", семи Ан-124-100 "Руслан", одного Ан-22 "Антей", одного Ан-26 и одного Ан-74Т.

По данным ГК "Укроборонпром", в результате враждебных действий России в начале вторжения разгромлена база (НП "Антонов") в Гостомеле, повреждена база на Святошине, уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225 "Мрия". Пострадал также еще один Ан-124, тогда как пять других Ан-124 вывели из Украины.

Ранее в Сети опубликовали снимок летчика1-го класса, подполковника Максима Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированной воздушной атаки РФ на Украину.

Напомним, ранее в Житомирской области столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате погибли три пилота. Одним из погибших оказался известный украинский летчик истребителя МиГ-29 Андрей Пильщиков, у которого был позывной "Джус".

Как сообщал Главред, украинский пилот Алексей Месь погиб во время крушения истребителя F-16 26 августа 2024 года.

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Что известно о самолете Ан-124 "Руслан"

Кодовое имя НАТО Condor - советский транспортный самолет разработки КБ Антонова. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. Производился в бывшем СССР сначала на ГП Киевский авиационный завод "Авиант" и серийно в Ульяновске в РФ. Главный конструктор Виктор Толмачев. Всего было построено 55 самолетов, пишет Википедия.

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