В небе над Киевом заметили гражданский самолет с неожиданным обозначением

Фото и видео борта Ан-124 "Руслан" над столицей Украины появились во многих столичных пабликах.

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В небе над Киевом заметили гражданский самолет / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В небе над Киевом заметили пролетавший гражданский самолет

Были опубликованы кадры, на которых можно различить надпись на самолете

В небе над Киевом заметили пролетавший гражданский самолет в пятницу днем, 11 июля.

Фото и видео борта над столицей Украины появились во многих столичных пабликах.

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Позднее были опубликованы кадры, на которых можно различить надпись "Антонов" на фюзеляже самолета.

По всем признакам, борт был грузовым самолетом Ан-124 "Руслан".

Согласно данным сервиса Flightradar24, борт вылетел из Днепра и на момент публикации находился в небе над Черкасской областью Украины.

/ Скриншот

При этом на сайте сервиса борт был обозначен буквосочетанием "PTNPNH2", что может являться отсылкой к знаменитой кричалке ультрас, посвященной диктатору РФ Владимиру Путину.

Как пишут пользователи в Сети, пролет гражданского самолета в небе над Киевом был зафиксирован впервые с момента начала полномасштабной войны РФ в 2022 году.

Известно, что с 24 февраля 2022 года полеты любых не военных самолётов над Украиной запрещены.

Смотрите видео – в небе над Киевом заметили гражданский самолет:

/ Скриншот

Ранее в Сети опубликовали снимок летчика1-го класса, подполковника Максима Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированной воздушной атаки РФ на Украину.

Напомним, ранее в Житомирской области столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате погибли три пилота. Одним из погибших оказался известный украинский летчик истребителя МиГ-29 Андрей Пильщиков, у которого был позывной "Джус".

Как сообщал Главред, украинский пилот Алексей Месь погиб во время крушения истребителя F-16 26 августа 2024 года.

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Что известно о самолете Ан-124 "Руслан" Кодовое имя НАТО Condor - советский транспортный самолет разработки КБ Антонова. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. Производился в бывшем СССР сначала на ГП Киевский авиационный завод "Авиант" и серийно в Ульяновске в РФ. Главный конструктор Виктор Толмачев. Всего было построено 55 самолетов, пишет Википедия.

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