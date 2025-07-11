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В небе над Киевом заметили гражданский самолет с неожиданным обозначением

Алексей Тесля
11 июля 2025, 14:11
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Фото и видео борта Ан-124 "Руслан" над столицей Украины появились во многих столичных пабликах.
самолет
В небе над Киевом заметили гражданский самолет / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • В небе над Киевом заметили пролетавший гражданский самолет
  • Были опубликованы кадры, на которых можно различить надпись на самолете

В небе над Киевом заметили пролетавший гражданский самолет в пятницу днем, 11 июля.

Фото и видео борта над столицей Украины появились во многих столичных пабликах.

видео дня

Позднее были опубликованы кадры, на которых можно различить надпись "Антонов" на фюзеляже самолета.

По всем признакам, борт был грузовым самолетом Ан-124 "Руслан".

Согласно данным сервиса Flightradar24, борт вылетел из Днепра и на момент публикации находился в небе над Черкасской областью Украины.

Screenshot
/ Скриншот

При этом на сайте сервиса борт был обозначен буквосочетанием "PTNPNH2", что может являться отсылкой к знаменитой кричалке ультрас, посвященной диктатору РФ Владимиру Путину.

Как пишут пользователи в Сети, пролет гражданского самолета в небе над Киевом был зафиксирован впервые с момента начала полномасштабной войны РФ в 2022 году.

Известно, что с 24 февраля 2022 года полеты любых не военных самолётов над Украиной запрещены.

Смотрите видео – в небе над Киевом заметили гражданский самолет:

Screenshot
/ Скриншот

Ранее в Сети опубликовали снимок летчика1-го класса, подполковника Максима Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированной воздушной атаки РФ на Украину.

Напомним, ранее в Житомирской области столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате погибли три пилота. Одним из погибших оказался известный украинский летчик истребителя МиГ-29 Андрей Пильщиков, у которого был позывной "Джус".

Как сообщал Главред, украинский пилот Алексей Месь погиб во время крушения истребителя F-16 26 августа 2024 года.

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Что известно о самолете Ан-124 "Руслан"

Кодовое имя НАТО Condor - советский транспортный самолет разработки КБ Антонова. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. Производился в бывшем СССР сначала на ГП Киевский авиационный завод "Авиант" и серийно в Ульяновске в РФ. Главный конструктор Виктор Толмачев. Всего было построено 55 самолетов, пишет Википедия.

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