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Неожиданный полет: стали известны подробности модернизации самолета "Руслан"

Руслан Иваненко
17 июля 2025, 00:06
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Впервые после начала полномасштабного вторжения самолет заметили в небе над Киевом, несмотря на закрытие гражданского воздушного пространства.
Самолет, Антонов, Руслан
Во время модернизации заменили российские комплектующие на украинские и западные детали / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Читайте в материале:

  • Как именно изменили самолет и почему его перевезли в Германию
  • Какое влияние модернизация имеет на авиационную безопасность Украины

Украинское авиационное предприятие "Антонов" успешно завершило модернизацию транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" и осуществило его перевозку в Германию. Об этом сообщила пресс-служба акционерного общества "Антонов".

Работы над обновлением самолета стартовали в 2021 году с целью замены российских комплектующих на украинские и западные аналоги. Из-за полномасштабного вторжения России в 2022 году процесс был частично приостановлен, ведь на тот момент "Руслан" находился в разобранном состоянии.

видео дня

Завершение модернизации состоялось в июне 2025 года. Уже 11 июля самолет был безопасно перевезен в Германию.

"Именно его в тот день заметили в небе над Киевом. С начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто для гражданских самолетов", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, самолет Ан-124-100 "Руслан" UR-82073 авиакомпании "Авиалинии Антонова" в пятницу, 11 июля, совершил перелет из Киева в Лейпциг, где сейчас базируется флот компании.

Ранее в небе над Киевом заметили гражданский самолет, пролетавший в пятницу днем, 11 июля.

Фото и видео борта над столицей Украины появились во многих столичных пабликах.

Позже были опубликованы кадры, на которых можно различить надпись "Антонов" на фюзеляже самолета.

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