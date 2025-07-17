Неожиданный полет: стали известны подробности модернизации самолета "Руслан"

Читайте в материале:
- Как именно изменили самолет и почему его перевезли в Германию
- Какое влияние модернизация имеет на авиационную безопасность Украины
Украинское авиационное предприятие "Антонов" успешно завершило модернизацию транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан" и осуществило его перевозку в Германию. Об этом сообщила пресс-служба акционерного общества "Антонов".
Работы над обновлением самолета стартовали в 2021 году с целью замены российских комплектующих на украинские и западные аналоги. Из-за полномасштабного вторжения России в 2022 году процесс был частично приостановлен, ведь на тот момент "Руслан" находился в разобранном состоянии.
Завершение модернизации состоялось в июне 2025 года. Уже 11 июля самолет был безопасно перевезен в Германию.
"Именно его в тот день заметили в небе над Киевом. С начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной закрыто для гражданских самолетов", - говорится в сообщении.
Как сообщал Главред, самолет Ан-124-100 "Руслан" UR-82073 авиакомпании "Авиалинии Антонова" в пятницу, 11 июля, совершил перелет из Киева в Лейпциг, где сейчас базируется флот компании.
Ранее в небе над Киевом заметили гражданский самолет, пролетавший в пятницу днем, 11 июля.
Фото и видео борта над столицей Украины появились во многих столичных пабликах.
Позже были опубликованы кадры, на которых можно различить надпись "Антонов" на фюзеляже самолета.
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Что известно о самолете Ан-124 "Руслан"
Кодовое имя НАТО Condor - советский транспортный самолет разработки КБ Антонова. Первый полет опытный образец самолета совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. Производился в бывшем СССР сначала на ГП Киевский авиационный завод "Авиант" и серийно в Ульяновске в РФ. Главный конструктор Виктор Толмачев. Всего было построено 55 самолетов, пишет Википедия.
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