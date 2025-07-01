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Конвейер целей для F-16: всплыла неожиданная причина крушения самолета ВСУ

Алексей Тесля
1 июля 2025, 03:30
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В день своей гибели пилот F-16 ВСУ Максим Устименко уничтожил семь воздушных целей, напомнил Павел Нарожный.
F-16, Пилоты
/ Коллаж: Главред, фото: flickr, Командование ВС ВСУ

Главное:

  • В день своей гибели пилот F-16 ВСУ уничтожил семь воздушных целей
  • Самолет мог быть поврежден обломками ракеты или беспилотника

Постоянные массированные атаки со стороны России приводят к усталости украинских пилотов, заявил военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

В эфире Radio NV он напомнил о том, что в день своей гибели пилот F-16 ВСУ Максим Устименко уничтожил семь воздушных целей — что является значительным показателем.

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По словам эксперта, такая интенсивная нагрузка изматывает не только летчиков, но и технику. Что стало непосредственной причиной падения F-16, пока не установлено, однако Нарожный предполагает, что самолет мог быть поврежден обломками ракеты или беспилотника. Подобные случаи уже происходили ранее.

ф-16 f-16 инфографика
/ Инфографика: Главред

Кроме того, он рассказал, что российская армия придерживается определенной тактики: в течение нескольких дней накапливаются дроны и ракеты, чтобы затем каждые 3–5 дней наносить массированные удары.

"У этой стратегии есть несколько целей. Во-первых, пропагандистская — создавать иллюзию постоянного давления. Во-вторых, так проще прорвать нашу систему ПВО, измотать её. К примеру, запуск 500 беспилотников — это в основном ложные цели. Их основная задача — перегрузить украинскую противовоздушную оборону, чтобы вслед за ними удар нанесли уже дроны с боевыми зарядами", — пояснил эксперт.

Ранее в Сети опубликовали снимок летчика1-го класса, подполковника Максима Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированной воздушной атаки РФ на Украину.

Напомним, ранее в Житомирской области столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате погибли три пилота. Одним из погибших оказался известный украинский летчик истребителя МиГ-29 Андрей Пильщиков, у которого был позывной "Джус".

Как сообщал Главред, украинский пилот Алексей Месь погиб во время крушения истребителя F-16 26 августа 2024 года.

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Кто такой Павел Нарожный?

Павел Нарожный – украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.

Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.

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