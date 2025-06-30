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"Это недопустимо": названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ

Алексей Тесля
30 июня 2025, 11:42
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В отдельных случаях "Шахеды" сбивают из встроенных пушек F-16, но здесь возникает серьёзный риск.
'Это недопустимо': названа главная ошибка в использовании F-16 ВСУ
Украина располагает парком самолетов F-16 / Коллаж: Главред, фото: ВС ВСУ, uk.wikipedia.org

Главное из заявлений Хазана:

  • Использование F-16 против беспилотников — крайне неэффективно
  • Одна из причин — высокая стоимость ракет, которыми оснащаются F-16

Применение истребителей F-16 для уничтожения дронов типа "Шахед" является нецелесообразным, поскольку эти самолёты предназначены для выполнения совершенно других боевых задач, заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев воздушных судов "АОПА Украина" Геннадий Хазан.

В эфире Киев24 он сравнил использование F-16 против беспилотников с забиванием гвоздей электронным микроскопом — то есть с крайне неэффективным и неподходящим использованием дорогостоящего оборудования.

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"Это недопустимо, использовать такие самолеты, такого типа, которые должны выполнять совсем другие задачи", - уверен собеседник.

По словам Хазана, одна из причин — высокая стоимость ракет, которыми оснащаются F-16, ведь они рассчитаны на поражение крупных воздушных целей, а не малых и дешёвых дронов-камикадзе.

ф-16 f-16 инфографика
/ Инфографика: Главред

В чем опасность использования F-16 против БпЛА

Хотя в отдельных случаях "Шахеды" сбивают из встроенных пушек F-16, здесь возникает другой серьёзный риск: F-16 — это самолёт с одним двигателем. Если после уничтожения дрона осколки попадут в двигатель, что весьма вероятно, это может привести к его отказу. В такой ситуации пилот окажется перед необходимостью катапультироваться, поскольку выполнить аварийную посадку может быть невозможно.

Хазан отметил, что для борьбы с "Шахедами" эффективнее были бы другие типы самолётов, в частности штурмовики вроде Tucano и другие турбовинтовые машины. Однако на данный момент у Украины таких самолётов нет.

Ранее в Сети опубликовали снимок летчика1-го класса, подполковника Максима Устименко, который погиб в ночь на 29 июня во время отражения массированной воздушной атаки РФ на Украину.

Напомним, ранее в Житомирской области столкнулись учебные самолеты Л-39. В результате погибли три пилота. Одним из погибших оказался известный украинский летчик истребителя МиГ-29 Андрей Пильщиков, у которого был позывной "Джус".

Как сообщал Главред, украинский пилот Алексей Месь погиб во время крушения истребителя F-16 26 августа 2024 года.

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Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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F-16 война России и Украины атака дронов
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