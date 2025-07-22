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Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошло

Алёна Воронина
22 июля 2025, 14:14обновлено 22 июля, 14:58
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Россия не имеет возможности продолжать войну против Украины, поэтому властная верхушка РФ хочет уговорить Путина принять условия Трампа.
Путин, армия РФ
Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, kremlin.ru

Основные тезисы Пономарева:

  • Властная верхушка РФ хочет уговорить Путина принять условия Трампа и остановить войну
  • Пока Путин у власти в РФ, война против Украины будет продолжаться
  • В конце концов Путин примет предложение Трампа о перемирии, но выставит это победой России

Властная верхушка в стране-агрессоре России сейчас думает о том, что надо уговорить российского диктатора Владимира Путина принять условия президента США Дональда Трампа и поставить если не точку, то точку с запятой в войне против Украины.

Они так думают, потому что у России уже больше нет сил продолжать эту войну. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, в прошлом депутат Государственной думы Российской Федерации, единственный, кто в свое время проголосовал против аннексии Крыма, Илья Пономарев во время чата на Главреде.

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"Самой длинной войной была война на Кавказе. Разные люди по-разному оценивают ее продолжительность, но она точно длилась не менее 60 лет. Конечно, о столь длительных сроках мы сейчас не говорим. Хотя бы потому что российское руководство живет по принципу "после нас хоть потоп" и не выстраивает никаких длительных стратегий. Поэтому, конечно, оно не планирует вести войну столько. Уверен, что каждый год в России говорят: "В этом году мы точно закончим". Сейчас точно вся российская власть считает, что нужно уговорить "начальника" принять условия Трампа и поставить если не точку, то точку с запятой в этой войне, потому что сил у России уже никаких нет", - отметил Пономарев.

По его мнению, пока Путин остается у власти в РФ и пока сохраняется путинизм как политический строй (ведь существует вероятность, что путинизм может пережить Путина, хоть и не очень высокая), война с Украиной будет продолжаться. Просто она необязательно будет в той форме, в которой сейчас. Ведь, по словам Пономарева, есть еще большое количество кандидатов на "повоевать": страны Балтии, Польша, Грузия, Центральная Азия - Россия может еще много где "погулять".

"Поэтому Путин постарается объявить о победе в Украине для внутреннего потребления - и для элит, и для простых граждан", - сказал он.

В конце концов Путин примет предложение Трампа о перемирии, но постарается его оформить нужным для себя способом, чтобы создавалось впечатление, что это не его заставили, а он всех, что Трамп стоял на коленях перед ним и просил, а он согласился, и это большая победа России, считает Пономарев.

"Путин будет подчеркивать, что Россия воевала со всем блоком НАТО, но ему не удалось поставить Россию на колени - блок сам стал на колени и капитулировал. Если Путин сможет обеспечить себе такую публичную историю внутри страны, он пойдет на перемирие. И сейчас вся его администрация занимается тем, что конструирует именно такой публичный процесс", - подытожил российский оппозиционный политик.

Смотрите видео, в котором Илья Пономарев рассказал, чего ждать России и Путину от Трампа, а также почему перемирие не за горами:

Сколько еще Россия сможет воевать - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в разведке анонсировали коллапс в России. В России стремительно разворачивается коллапс угольной отрасли, вызванный потерей европейского рынка, отмечают в разведке.

Также ранее сообщалось, что ситуация в России резко ухудшится. Российская экономика стремительно приближается к рецессии, и уже осенью 2025 года ситуация может стать критической, заявил экономист Владимир Милов.

Напомним, Украина масштабирует удары по РФ - Зеленский вышел с важным заявлением. Частота ударов по РФ должна увеличиться. Каждая площадка в РФ, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для ВСУ, заявил Зеленский.

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Кто такой Александр Пономарев?

Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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