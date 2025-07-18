'Ситуацию уже не спасти': в разведке анонсировали коллапс в России, что произошло

В России стремительно разворачивается коллапс угольной отрасли, вызванный потерей европейского рынка, отмечают в разведке.

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В разведке анонсировали коллапс в России - что произошло / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале СВР:

Коллапс угольной отрасли РФ усиливается

Россия потеряла основной рынок сбыта

Ситуацию уже не исправить, она ударит по населению угольных регионов

В России стремительно углубляется кризис угольной отрасли, который значительно обострился после потери европейского рынка и снижения мировых цен. Как сообщает Служба внешней разведки Украины, под угрозой закрытия уже более 50 угольных предприятий.

В начале 2024 года в России функционировали 179 угледобывающих объектов (52 шахты и 127 разрезов). За первые пять месяцев года убытки отрасли достигли $1,44 миллиарда, а до конца 2024-го ожидаются на уровне около $4 миллиардов.

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"Основные причины кризиса - европейское эмбарго, введенное в августе 2022 года, что заставило Россию искать новые рынки для почти четверти своего экспорта, и резкое падение цен на уголь после пиковых значений 2022 года", - говорится в сообщении.

В СВР также подчеркнули, что хотя отрасль и имеет внутренние проблемы - изношенную инфраструктуру и трудности с логистикой, главным фактором кризиса стала именно потеря основного рынка сбыта. Кроме того, ограниченная пропускная способность Российских железных дорог в восточном направлении только усугубляет ситуацию.

"Закрытие шахт будет иметь значительные социально-экономические последствия, особенно для моногородов и угольных регионов, таких, как Кемеровская область. Правительственные меры поддержки, включая отсрочки налогов, страховых взносов, а также реструктуризацию долгов, ситуацию не спасут", - резюмировали в разведке.

Экономика России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская экономика входит в новый этап глубокого кризиса, который уже не смогут замаскировать даже краткосрочные финансовые вливания. Инфляция, уменьшение доходов и общее состояние экономики приводят к стремительному снижению уровня жизни населения, и эта тенденция, вероятно, будет лишь усиливаться в ближайшее время. Об этом заявил экономист Владимир Милов.

В то же время военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прокомментировал, какие факторы могут заставить россиян выйти на массовые протесты.

По словам доктора экономических наук Игоря Липсица, Россия рискует пойти по пути Северной Кореи, ведь её экономика продолжит деградировать, становиться примитивнее и отставать от мира, а уровень жизни будет падать.

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Об источнике: Служба внешней разведки Служба внешней разведки Украины (СВР) создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины для осуществления разведывательной деятельности в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участия в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечения безопасности учреждений и граждан Украины за рубежом. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины, пишет Википедия.

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