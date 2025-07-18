Трамп предлагал Зеленскому перейти в наступление – WP

4 июля Трамп заявил Зеленскому, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне.

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Евролидеры помогли Зеленскому извиниться перед Трампом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ОПУ

Кратко:

Трамп сказал, что Путин постоянно предлагал "чушь" во время их бесед

Евролидеры помогли Зеленскому извиниться перед Трампом

Поворотный момент произошел в июле в отношениях президентов Украины и США – Владимира Зеленского и Дональда Трампа. У них начала складываться более дружеская коммуникация. The Washington Post пишет, что помогли усилия европейских лидеров, особенно президента Франции Эммануеля Макрона, недоговороспособность российского диктатора Владимира Путина, а также то, что во время саммита НАТО Зеленский все же надел костюм на встречу с Трампом.

Газета пишет, что европейские лидеры и проукраински настроенные республиканцы буквально консультировали Зеленского и друг друга о том, как разговаривать с Трампом.

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"Европейские лидеры помогли Зеленскому подготовить формулировку для извинений перед Трампом после публичного спора о костюме. Они разработали предложение о прекращении огня, приемлемое для украинцев. А европейские лидеры, поддерживающие связь с Трампом по телефону (он иногда звонит неожиданно), использовали общение с ним, чтобы подчеркнуть, что Путин угрожает интересам США. Особую помощь оказал Макрон, используя свои давние, хотя порой и непростые, отношения с Трампом, чтобы донести идею о том, что поддержка Украины поможет Белому дому добиться побед. Оба лидера общаются практически через день, созваниваясь напрямую для импровизированных бесед о текущих проблемах", - говорится в статье.

Кроме того, публично проявилось недовольство Трампа Путиным. Трамп сказал, что Путин постоянно предлагал "чушь" во время их бесед. Последняя из них состоялась 3 июля, накануне звонка Зеленскому.

Источники газеты говорят об энтузиазме окружения Владимира Зеленского после их телефонных переговоров 4 июля.

"Лучший разговор за всю жизнь", - так по данным источником его охарактеризовал глава президентской администрации Андрей Ермак, и Зеленский с ним согласился.

Один из украинских чиновников сказал журналистам, что 4 июля Трамп заявил Зеленскому, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление. Как ранее писала газета Financial Times, когда Трамп спросил, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, Зеленский ответил: "Если у нас будет нужное оружие, мы сможем".

Позднее сам Трамп и Белый дом попытались смягчить тон заявления. Трамп сказал, что Украине не будет поставляться оружие, которое будет доставать до Москвы. А пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сказала, что Трамп только хотел получить информацию, но не призывал к нанесению ударов.

Тем не менее, прошло меньше двух недель после этого разговора и Трамп решился на продажу оружия Украине за европейские средства. По данным издания, союзники Трампа утверждают, что он не отказался от своей главной цели: как можно скорее закончить войну. Однако, он согласился на продажу оружия, поскольку "этот позволит ему держаться на расстоянии от поддержки Украины, сохраняя при этом достаточное влияние, чтобы оказывать давление на Москву в пользу мирного соглашения".

Политика Трампа в отношении войны РФ против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заверил, что вопрос военной помощи Украине будет решен, а также озвучил жесткий сигнал в адрес России и ее союзников. Политолог Тарас Загородний проанализировал, насколько серьезно стоит воспринимать позицию Вашингтона и какие шаги могут быть эффективными.

14 июля, во время встречи с Генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете, Трамп заявил о намерении предоставить Украине новое вооружение, что стало существенным смещением в его риторике относительно войны. Он также пригрозил Москве серьезными таможенными ограничениями, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о прекращении войны.

Тарас Загородний отметил, что Кремль реагирует только на силу, поэтому союзникам Украины следует действовать решительно - именно жёсткое давление может остановить агрессию.

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Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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