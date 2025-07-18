Экономика РФ трещит, Путину нужно закончить войну или печатать деньги - Милов

Известно, что поспособствует жесткой заморозке экономики России.

https://glavred.info/world/ekonomika-rf-treshchit-putinu-nuzhno-zakonchit-voynu-ili-pechatat-dengi-milov-10682603.html Ссылка скопирована

Экономика РФ разрушается / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Главное из заявления эксперта:

России не хватает денег на войну

Военная промышленность РФ работает на пределе

Путину нужно завершить войну, чтобы удержать экономику

Стране-агрессору России постоянно не хватает денег. Продолжение войны даже в нынешней степени интенсивности требует постоянного и резкого увеличения военных расходов - на несколько триллионов рублей в год. Об этом в интервью Главреду сказал российский экономист Владимир Милов.

По его словам, инфляция требует постоянной индексации выплат военным, повышения денежного обеспечения. А если Путин хочет, чтобы кто-то продолжал воевать - приходится платить.

видео дня

"Путину надо остановить боевые действия прямо сейчас, потому что продолжение требует новых и новых денег. Я уже не говорю о том, что у них, например, катастрофическая ситуация с боевой техникой, и им надо резко наращивать производство, и новые инвестиции нужны, чтобы все эти потери восполнять. Военная промышленность работает на грани, там нет свободных мощностей", - подчеркнул он.

Милов отметил, что если россияне хотят продолжать воевать в нынешней степени интенсивности, им надо увеличивать военный бюджет дальше, а для этого просто нет возможности, кроме как печатать деньги.

"Если они хотят сдержать рост военных расходов, им надо останавливать боевые действия. Это очевидная история. Но, посмотрим. Пока у меня ощущение, судя по комплексу событий, что Путин пока будет продолжать, просто подпечатает денег, думая, что это не сильно скажется на экономике и не приведет к каким-то плохим последствиям", - отметил эксперт.

По его мнению, сейчас Путин находится в таком представлении: мол, если ничего страшного не произойдет, то можно просто допечатать 2-3 триллиона рублей, закрыть военный дефицит - и еще повоевать, скажем, до первой половины 2026 года.

"Скорее всего, это приведет к углублению всех тех проблем, которые уже есть: к ухудшению инфляционной ситуации, к тому, что не реализуются ожидания снижения ключевой ставки - ведь все ждут, что Центробанк начнет ее снижать, а этого не произойдет. Это в свою очередь приведет к еще более жесткому замораживанию экономики, снижению доходов бюджета и, соответственно, к еще большему дефициту", - подчеркнул Милов.

Смотрите видео интервью Владимира Милова Главреду о проблемах в экономике РФ:

Экономика России - что известно

Как сообщал Главред, аналитики ЦМАКП говорят, что полномасштабное вторжение России в Украину все больше подрывает экономику самой страны-агрессора. Ситуация уже приобретает критические масштабы.

Экономист Иван Ус отметил, что в России наблюдается снижение темпов производства, включая военную промышленность. Страна находится на пороге экономического спада.

В то же время, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что российская экономика сейчас - это колосс на глиняных ногах. Если ЕС и другие страны введут новые пакеты санкций, это станет дополнительным ударом по экономике РФ.

Читайте также:

О персоне: Владимир Милов Владимир Станиславович Милов (18 июня 1972 года, Кемерово, Россия) - российский оппозиционный политик, экономист и эксперт в сфере энергетики. Окончил электромеханический факультет Московского государственного горного университета. С 1997 по 2002 год работал в правительстве РФ, включая должности в Федеральной энергетической комиссии и заместителя министра энергетики. С 2008 по 2010 год - член политсовета движения "Солидарность". В 2010-2015 годах возглавлял партию "Демократический выбор". В 2021 году выехал из России. После начала войны в феврале 2022 года осудил действия режима и был внесен в список "иностранных агентов" в России. С сентября 2022 года занимает должность вице-президента по международной адвокации в фонде Free Russia Foundation (Вашингтон), где занимается анализом российских санкций и демократических реформ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред