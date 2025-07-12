Россияне увязнут в нищете: назван ключевой момент, когда экономика РФ рухнет

Главное из заявления экономиста:
- Экономика России будет становиться отсталой с падающим уровнем жизни
- Даже в таких условиях власть Путина может продержаться очень долго
- Россияне не умеют защищать свои интересы
Страна-агрессор Россия может пойти по пути Северной Кореи. Ее экономика станет деградирующей, все более упрощенной, отсталой с падающим уровнем жизни. Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц.
По его словам, российские люди - они терпят, поэтому спокойно будут погружаться в нищету.
"Они не умеют добиваться улучшения своей жизни, не умеют организовываться, они друг другу не доверяют, они друг с другом не общаются, не сотрудничают. Они не образуют веника. Знаете, как в той сказке? Веник не сломать, а прутик сломать легко. Так вот, Россия - это не веник из 140 миллионов людей. Это 140 миллионов одиночных соломинок, которые можно ломать как угодно", - подчеркнул он.
Экономист отметил, что даже в таких условиях власть Путина может продержаться очень долго, потому что россияне не готовы выходить на протесты.
"Посмотрите на Северную Корею: сколько лет живет страна при таком режиме? Ничего не происходит, никаких революций. Вы же не видите революций в Северной Корее? Там и голод был не раз - и ничего, народ не встает. Они видят рядом благополучную Южную Корею - но северокорейцы продолжают жить под коммунистическим режимом. Почему вы думаете, что у Путина этого не получится? То же самое. Россияне не умеют защищать свои интересы", - подытожил Липсиц.
Смотрите видео интервью Игоря Липсица Главреду о проблемах в российской экономике:
Экономика России - что известно
Как сообщал Главред, полномасштабное вторжение России в Украину все больше подрывает экономику самой страны-агрессора. По словам аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), приближенного к российским властям, ситуация приобретает критические масштабы.
Министр экономики РФ заявил, что страна находится на пороге экономического спада. В частности, падение производства охватывает почти все отрасли, включая оборонную.
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О персоне: Игорь Липсиц
Игорь Владимирович Липсиц (род. 18 марта 1950) - российский ученый, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия.
На сегодня является один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.
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