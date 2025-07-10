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Путин может остановить войну, ситуация в России становится все хуже - что произошло

Юрий Берендий
10 июля 2025, 17:53
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Провал в сельском хозяйстве и рост недовольства населения могут заставить Кремль прекратить войну против Украины, отмечает экономист.
Путин может остановить войну, ситуация в России становится все хуже - что произошло
Путин может остановить войну - названо реальное условие / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Есть ряд признаков, которые могут указывать на обвал экономики РФ
  • Осень может стать сложной для РФ из-за рекордного неурожая
  • Продовольственные трудности и угроза бунтов могут заставить Путина прекратить войну

Именно провал в сельском хозяйстве и рост недовольства в тылу могут стать переломным моментом для России в войне против Украины. Об этом в интервью Главреду рассказал российский экономист, доктор экономических наук Игорь Липсиц.

По мнению Липсица, существует несколько сигналов, которые будут свидетельствовать о том, что экономика России больше не выдерживает нагрузки, и Кремлю придется садиться за стол переговоров.

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Он пояснил, что война с Украиной является изнурительной, а такие конфликты обычно завершаются тогда, когда ни одна из сторон уже не способна достичь военного преимущества - линия фронта стабилизируется, и боевые действия теряют динамику. Подобная ситуация наблюдалась, в частности, во время войны в Корее. Кроме того, могут возникнуть серьезные проблемы внутри самой России, которые также будут способствовать поиску путей завершения войны.

"Давайте вернемся, скажем, ко временам Первой мировой войны. Нельзя сказать, что в 1917 году российская армия на фронтах Первой мировой была в плохом положении. Нет, были вполне нормальные варианты снабжения, оружие было, армию нормально кормили, и не было тотального развала или разрушения системы. Но в тылу начались колебания. Как вы помните, начались перебои с продовольственным снабжением в Петербурге, и с этого началась Февральская революция. А потом все пошло наперекосяк... Вот примерно то же самое может произойти и в современной России. И, кстати, это уже можно аккуратно прогнозировать", - указывает экономист.

Смотрите видео интервью Игоря Липсица Главреду о проблемах в российской экономике:

Экономист отметил, что еще несколько месяцев назад предупреждал, что осень может стать сложной для России из-за ситуации в аграрном секторе. Первые отчеты о сборе урожая уже свидетельствуют о проблемах - объемы значительно ниже, чем в прошлом году, кое-где урожай составляет лишь треть прошлогоднего.

По мнению Липсица, это может привести к потере Россией статуса не только крупнейшего, но даже заметного экспортера пшеницы. В стране могут возникнуть продовольственные трудности, что вызовет недовольство среди населения. В такой ситуации прекращение войны может стать для Кремля инструментом для снижения социального напряжения.

"И тогда прекращение войны может стать тем козырем, который Путин может преподнести населению. Поэтому я бы очень внимательно следил за тем, что будет происходить в сельском хозяйстве и с урожаем в России этой осенью. Там может быть действительно очень неприятная ситуация - и она вполне реальна", - резюмировал он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская экономика способна поддерживать ведение войны против Украины прежде всего благодаря доходам от нефтегазовой отрасли. По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ и летчика-инструктора Романа Свитана, в случае полного уничтожения этой сферы РФ может развалиться в течение полугода.

В то же время в Европе фиксируют рост угроз со стороны России. По словам главы чешской разведки BIS Михала Куделки, 2024 год стал одним из самых опасных для национальной безопасности Чехии - из-за активизации российских кибератак, дезинформационных кампаний, шпионажа и диверсий.

А тем временем президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать двухпартийный законопроект о новых санкциях против РФ, выдвинув при этом собственные условия, сообщает Politico.

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О персоне: Игорь Липсиц

Игорь Владимирович Липсиц (род. 18 марта 1950) - российский ученый, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия.

На сегодня является один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

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