Расстрел полковника СБУ в Киеве: всплыли детали по делу об убийстве

Важно:
- Смерть сотрудника СБУ подтвердила пресс-служба ведомства
- Иван Воронич начал свою службу в СБУ до 2014 года и участвовал в АТО
В результате вооружённого нападения в Киеве погиб полковник Службы безопасности Украины Иван Воронич.
Смерть сотрудника СБУ подтвердила пресс-служба ведомства в комментарии для РБК-Украина.
По данному факту уже открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины — покушение на жизнь правоохранителя, военнослужащего или члена общественного формирования по охране правопорядка и границ.
В СБУ сообщили, что совместно с Национальной полицией предпринимают все необходимые действия для установления обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Смотрите видео - убийство в Киеве:
Что известно о полковнике СБУ Ворониче
Иван Воронич начал свою службу в СБУ до 2014 года и с началом российской агрессии активно включился в борьбу с оккупацией. Как сообщил бывший сотрудник спецслужбы, а ныне боец полка "Азов" Юрий Михальчишин, Воронич много лет работал в управлении СБУ по Львовской области, где занимался защитой национальной государственности. С началом АТО он перевёлся в контрразведку.
Михальчишин вспоминает Воронича как порядочного, патриотичного и профессионального офицера. Он также рассказал, что Воронич в 2011 году допрашивал его по делу, связанному с "призывами к свержению конституционного строя" в период президентства Виктора Януковича.
После Революции достоинства Воронич одним из первых выехал в зону АТО, принимал участие в спецоперациях, в частности — в поимке диверсионной группы "Ямал", и с 2014 года вел активную борьбу против российских захватчиков.
Ранее сообщалось о том, что по факту убийства сотрудника Службы безопасности Украины в Голосеевском районе Киева открыто уголовное производство. СБУ и Национальная полиция принимают меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, спецслужбы РФ планировали убийство известного активиста и волонтера Сергея Стерненко из-за его активной помощи ВСУ. Покушение планировалось символично - 2 мая, в годовщину событий 2014 года в Одессе, где Стерненко активно противодействовал планам создания "Бессарабской народной республики".
Как сообщал Главред, ранее сообщалось, что в Одессе "по горячим следам" задержали вероятного убийцу активиста Демьяна Ганула. Правоохранители обнаружили оружие, которое, вероятно, было использовано во время преступления.
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Об источнике: СБУ
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