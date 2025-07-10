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"Пятью выстрелами в упор": в Киеве киллер застрелил полковника СБУ

Алексей Тесля
10 июля 2025, 12:34обновлено 10 июля, 13:42
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Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
СБУ
В Киеве застрелили полковника СБУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay

Главное:

  • В Киеве убит сотрудник Службы безопасности Украины
  • По данным источников, был убит полковник СБУ Иван Воронич

По факту убийства сотрудника Службы безопасности Украины в Голосеевском районе Киева открыто уголовное производство.

СБУ и Национальная полиция принимают меры для выяснения всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности, сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе СБУ.

видео дня

"Досудебное расследование продолжается по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего)", – отметили в ведомстве.

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Голосеевском районе Киева, говорится в сообщении Нацполиции.

Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Смотрите видео - убийство в Киеве:

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Принимаются меры по установлению и задержанию стрелка.

В пресс-службе СБУ подтвердили изданию "Бабель", что убитый - работник спецслужбы, но не уточнили имени.

Имя погибшего там не назвали, но отметили, что расследование ведется по ст. 348 статьей Уголовного кодекса - посягательство на жизнь работника правоохранительного органа или военнослужащего.

Что известно об убитом сотруднике СБУ

Украинский разведчик Роман Червинский написал он том, что в Киеве был убит полковник СБУ Иван Воронич.

По его словам, убийство совершил "вражеский киллер".

Червинский также отмечает, что Воронич "боролся с врагом с 2014 года и был одним из тех, кто основал в Службе направление, которое сейчас создает много проблем" для РФ.

"Пятью выстрелами в упор, во время выхода из квартиры, сегодня в 8 часов утра вражеский киллер выполнил свою грязную работу", - подытожил он.

Смотрите видео - момент убийства попал на видео:

Screenshot
/ Скриншот

Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал о плане РФ по убийству брата главы ОПУ. По данным СБУ, исполнитель четыре ночи собирал взрывное устройство весом 2,5 кг с поражающими элементами.

Кроме этого, спецслужбы РФ планировали убийство известного активиста и волонтера Сергея Стерненко из-за его активной помощи ВСУ. Покушение планировалось символично - 2 мая, в годовщину событий 2014 года в Одессе, где Стерненко активно противодействовал планам создания "Бессарабской народной республики".

Как сообщал Главред, ранее сообщалось, что в Одессе "по горячим следам" задержали вероятного убийцу активиста Демьяна Ганула. Правоохранители обнаружили оружие, которое, вероятно, было использовано во время преступления.

Больше новостей:

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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