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В Одессе "по горячим следам" задержали вероятного убийцу активиста Демьяна Ганула

Руслана Заклинская
14 марта 2025, 16:41обновлено 14 марта, 17:41
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Правоохранители обнаружили оружие, которое, вероятно, было использовано во время преступления.
В Одессе 'по горячим следам' задержали вероятного убийцу активиста Демьяна Ганула
Мужчину, который вероятно убил активиста Ганула, задержали / Колаж: Главред, фото: Национальная полиция, t.me/Klymenko_MVS

Что известно:

  • Подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула задержали
  • Им оказался 46-летний дезертир
  • Рассматривается версия заказного убийства, а также "российского следа"

В Одессе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве активиста Демьяна Ганула. В квартире, где скрывался вероятный стрелок, найдено оружие. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Одесса: мужчину, который подозревается в убийстве активиста, задержали. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление", - заявил глава МВД.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил задержание предполагаемого стрелка. По его словам, десятки следователей, оперативников и криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

"Поручил министру внутренних дел Украины, главе СБУ, исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты", - отметил президент.

  • Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан
    Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан Фото: СБУ
  • Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан
    Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан Фото: СБУ
  • Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан
    Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан Фото: СБУ
  • Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан
    Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан Фото: МВД
  • Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан
    Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан Фото: Офис Генпрокурора

Что известно о подозреваемом

По данным Нацполиции, около 10:30 правоохранителям поступило сообщение о стрельбе в Приморском районе Одессы. По предварительным данным, неизвестный открыл огонь по прохожему и скрылся с места преступления.

"Неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в известного общественного активиста. От полученных ранений пострадавший скончался на месте", - рассказали в Офисе Генерального прокурора.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели совместную спецоперацию, в ходе которой "по горячим следам" задержали подозреваемого в убийстве общественного активиста Ганула.

"По имеющейся информации, мужчиной, который стрелял в активиста, оказался 46-летний дезертир", - говорится в сообщении СБУ.

По факту убийства правоохранители открыли уголовное производство по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное по заказу. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа", - отметили в СБУ.

Убийство Демьяна Ганула - что известно

Как сообщал Главред, в пятницу, 14 марта, в Приморском районе Одессы неизвестный застрелил активиста Демьяна Ганула. Мужчина скончался на месте от полученных ранений. По словам очевидцев, перед нападением Ганул пытался убежать. Стрелок произвел два выстрела и скрылся.

Одесский общественный активист Демьян Ганул еще в июле 2023 года обращался в СБУ с просьбой о защите, сообщил блогер Игорь Лаченков. По его словам, в России Ганула заочно арестовали, обвинив в "преступлениях", а за его голову назначили вознаграждение. Он получал угрозы, а личные данные его семьи слили в сеть. Нацполиция расследует убийство как заказное.

Кроме этого, ранее правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Фигурантов задержали во время передачи денег за пистолет, который должны были использовать для убийства.

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Кто такой Игорь Клименко?

Игорь Владимирович Клименко - государственный украинский деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января до 7 февраля), с 2019 до 2023 года - глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

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