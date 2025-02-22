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В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в представителя ТЦК - подробности

Мария Николишин
22 февраля 2025, 15:22
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Пострадавший доставлен в медицинское учреждение.
В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в представителя ТЦК - подробности
Стрельба в Одессе / коллаж: Главред, фото: полиция Одесской области

Кратко:

  • 28-летний мужчина начал конфликт с военнослужащими ТЦК
  • Он распылил слезоточивый газ и произвел несколько выстрелов
  • Правонарушителя задержали и передали следователям СБУ

В Одессе мужчина распылил газ и стрелял в военнослужащего ТЦК. Его задержали. Об этом сообщает полиция Одесской области.

"В Одессе полицейские задержали мужчину, который нанес телесные повреждения военнослужащему. Происшествие произошло сегодня, 22 февраля, на улице Итальянский бульвар", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным известно, что 28-летний житель Березовского района начал конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки документов.

"Мужчина распылил слезоточивый газ в лицо одного из военных и произвел несколько выстрелов в его сторону из оружия, предварительно, травматического действия, после чего скрылся", - отметили в полиции.

Отмечается, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Правонарушителя задержали оперативники территориального подразделения полиции. Мужчина передан следователям СБУ.

  • Мужчина стрелял в представителя ТЦК в Одессе
    Мужчина стрелял в представителя ТЦК в Одессе фото: полиция Одесской области
  • Мужчина стрелял в представителя ТЦК в Одессе
    Мужчина стрелял в представителя ТЦК в Одессе фото: полиция Одесской области
  • Мужчина стрелял в представителя ТЦК в Одессе
    Мужчина стрелял в представителя ТЦК в Одессе фото: полиция Одесской области
  • Мужчина стрелял в представителя ТЦК в Одессе
    Мужчина стрелял в представителя ТЦК в Одессе фото: полиция Одесской области

ТЦК - последние новости

Как сообщал Главред, 13 февраля в Хмельницком во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина совершил самоубийство. Сейчас продолжаются следственные действия. Никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось, уверяют в ТЦК.

Также полицейские Буковины выясняют обстоятельства смерти 32-летнего мужчины в областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.

Кроме того, в Пирятине Полтавской области районный суд отправил под стражу без права на залог подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК.

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ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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