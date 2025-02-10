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Розыск и задержание военнообязанных: появилось разъяснение насчет прав ТЦК

Алексей Тесля
10 февраля 2025, 03:32
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Розыск и задержание военнообязанных производятся с целью составления протокола о совершении административного правонарушения.
Мобилизация в Украине, прызовники
/ УНИАН

Важно:

  • В Украине в розыске могут оказаться мужчины, не явившиеся в ТЦК
  • Отметку о нарушении правил военного учета снимают в ТЦК

В ходе мобилизации в Украине в розыске могут оказаться мужчины, не явившиеся в ТЦК по повестке, не вставшие на военный учет, уклоняющиеся от прохождения военно-врачебной комиссии или призыва на военную службу.

Если такие нарушения будут выявлены, то работники военкоматов их фиксируют и посылают обращения в полицию с целью розыска таких лиц, пояснили юристы.

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Отмечается, что розыск и задержание военнообязанных производятся с целью составления протокола о совершении административного правонарушения. Впрочем, такой протокол может составляться только при физическом присутствии нарушителя в помещении ТЦК и СП.

Отметку о нарушении правил военного учета снимают в ТЦК после обращения в органы полиции об отсутствии оснований для задержания военнообязанного. В настоящее время в Украине существует единый механизм снятия такого розыска из-за составления протокола о совершении административного правонарушения.

Снятие с розыска состоит из нескольких этапов:

  • личное прибытие военнообязанного в районный ТЦК и СП, подавший в розыск;
  • составление протокола о совершении административного правонарушения по ст.210 или 210-1 КУо;
  • рассмотрение административного дела;
  • вынесение постановления о привлечении к административной ответственности или закрытии дела;
  • уплата денежного штрафа или обжалование постановления в суд.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев снять розыск дистанционно невозможно. Только в случае, если отметка в реестре была проставлена случайно, а военнообязанный не совершал нарушений, работники ТЦК соглашаются убрать отметку о розыске.

мобилизация инфографика
/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось, что в Украине расширили перечень профессий для бронирования. Зарплата забронированных работников должна составлять не менее 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.

Как сообщал Главред, Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения будут касаться правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев.

Напомним, в Министерстве экономики опровергли заявление нардепа и сообщили, что лица, которые подлежат мобилизации и трудоустроились, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные.

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ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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