В ТЦК на Буковине умер 32-летний мужчина: подробности

Правоохранители выясняют обстоятельства. Тело черновчанина направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

https://glavred.info/ukraine/v-tck-na-bukovine-umer-32-letniy-muzhchina-podrobnosti-10637612.html Ссылка скопирована

В ТЦК на Буковине умер 32-летний мужчина/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

В ТЦК на Буковине умер 32-летний мужчина

Правоохранители выясняют обстоятельства его смерти

Полицейские Буковины выясняют обстоятельства смерти 32-летнего мужчины в областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области. Отмечается, что местного жителя, который, как оказалось, находился в розыске за уклонение от мобилизации, обнаружили правоохранители 7 февраля во время отработки территории обслуживания. Они пригласили его в областной ТЦК и СП для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.

видео дня

"По предварительной информации, во время прохождения военно-врачебной комиссии, у него резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание. Буковинцу сразу начали оказывать домедицинскую помощь, а на место происшествия были вызваны медики. Однако, во время проведения реанимационных мероприятий, врачами была констатирована смерть мужчины", - говорится в сообщении.

Тело черновчанина было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

"Сведения о событии следователи полиции внесли в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 с пометкой "естественная смерть" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - сообщили правоохранители.

ТЦК и СП - последние новости

Как сообщал ранее Главред, по Украине прокатилась волна взрывов в ТЦК - стала известна причина. Взрывы в ТЦК и СП и убийство украинских военнослужащих в глубоком тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать, отмечают в ВСУ.

Также появились подробности взрывов возле ТЦК. Дистанционный подрыв исполнителей был зафиксирован в Ровно и Каменец-Подольском.

Напомним, в Украине создадут правила поведения для военных ТЦК и СП. Новые правила для военнослужащих ТЦК и СП планируют разработать в течение февраля, чтобы предотвратить нарушение прав человека, отметил Саранцев.

Читайте также:

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред