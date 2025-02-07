Остановить Путина можно только при одном условии - британский генерал

Основные тезисы британского генерала Ширреффа:
- Путин остановится, только если столкнется с превосходящей военной силой
- Но в таком случае страны НАТО должны будут признать, что они вступают в войну против РФ
- Сейчас нет политической воли для такого шага
Только одна гарантия безопасности может остановить страну-агрессора Россию. Единственное условие, при котором российский диктатор Владимир Путин остановится - это столкновение с более мощной военной силой.
Об этом рассказал британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Ричард Ширрефф в интервью "Телеграфу".
"Единственное условие, при котором Путин остановится, - если столкнется с военной силой, которая преобладает. Но это означает, что страны НАТО должны будут признать, что они вступают в войну против России. Действительно ли они готовы отправить своих солдат в такую ситуацию? Я просто не вижу политической воли для такого шага", - отметил Ширрефф.
По словам британского генерала, так называемый "мирный план Джей Ди Венса" и сигналы, которые мы слышим из Вашингтона, указывают на то, что американские солдаты не ступят на украинскую землю.
"Для меня вывод такой: даже если Трамп попытается заключить соглашение, которое будет предусматривать "замораживание" конфликта, не думаю, что это на самом деле "заморозит" его. Я думаю, что он будет продолжаться. Возможно, будет пауза или что-то подобное. Но война будет продолжаться", - подытожил британский генерал.
Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, мирный план Трампа представят в Мюнхене - в Bloomberg раскрыли три главных пункта. Предполагается, что оккупированные территории Украины останутся в "подвешенном состоянии".
Также ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретятся уже через несколько недель - в Госдуме РФ сделали заявление. Там говорят, якобы президента США Трампа и российского диктатора Путина состоится в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский прямо сказал о готовности к переговорам. Он отметил, что Путин боится с ним говорить. Президент Украины убежден, что Дональд Трамп заставит Путина остановить войну.
Напомним, Зеленский сделал заявление о мирном плане США. Зеленский посоветовал дождаться результатов официальных переговоров и контактов между украинской и американской сторонами об окончании войны.
Также Трамп заявил, что имеет прогресс в остановке войны в Украине. Трамп отметил, что упорно работает над остановкой войны в Украине, и что уже есть определенный прогресс.
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