В Украине создадут правила поведения для военных ТЦК и СП: что изменится

Новые правила для военнослужащих ТЦК и СП планируют разработать в течение февраля, чтобы предотвратить нарушение прав человека, отметил Саранцев.

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Фразы "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть / Коллаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН

Коротко:

Для ТЦК и СП разработают правила поведения с военнообязанными

Термин "бусификация" должен исчезнуть из повседневной жизни

Для военнослужащих ТЦК и СП планируют ввести обязательные правила обращения с военнообязанными. Об этом в интервью hromadske сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.

По его словам, эти правила разработают в течение февраля и доведут до всех военных ТЦК, чтобы предотвратить нарушение прав человека и избежать общественного недовольства.

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"К сожалению, да, негатив иногда случается и со стороны ТЦК. Но это не остается незамеченным и не остается без наказания. Проводятся расследования, делаются соответствующие выводы. Но что делает враг, он просто эти вопросы масштабирует и нагнетает", - заявил Саранцев.

Он подчеркнул, что фразы "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из повседневного употребления украинцев, поскольку они являются частью российской информационно-психологической операции.

По его словам, хотя фраза "российская ИПСО" уже приобретает статус мема, подобные влияния незаметно становятся частью повседневной жизни.

Какие есть степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, работники предприятий, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение и управление бытовыми отходами, смогут получить отсрочку от мобилизации. В соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, такие компании могут бронировать до 75% своих военнообязанных сотрудников.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 9 мая 2025 года.

Кроме того, в Украине могут снизить призывной возраст до 21 года. Как заявил в интервью BBC News Украина генерал-майор Виктор Назаров, который ранее был советником Валерия Залужного, такое изменение может стать необходимостью. Он отметил, что Россия, используя мобилизацию и наёмников из КНДР, способна поддерживать высокую интенсивность боевых действий.

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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