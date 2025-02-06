В Украине создадут правила поведения для военных ТЦК и СП: что изменится

Коротко:
- Для ТЦК и СП разработают правила поведения с военнообязанными
- Термин "бусификация" должен исчезнуть из повседневной жизни
Для военнослужащих ТЦК и СП планируют ввести обязательные правила обращения с военнообязанными. Об этом в интервью hromadske сообщил начальник управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.
По его словам, эти правила разработают в течение февраля и доведут до всех военных ТЦК, чтобы предотвратить нарушение прав человека и избежать общественного недовольства.
"К сожалению, да, негатив иногда случается и со стороны ТЦК. Но это не остается незамеченным и не остается без наказания. Проводятся расследования, делаются соответствующие выводы. Но что делает враг, он просто эти вопросы масштабирует и нагнетает", - заявил Саранцев.
Он подчеркнул, что фразы "бусификация" и "людоловы" должны исчезнуть из повседневного употребления украинцев, поскольку они являются частью российской информационно-психологической операции.
По его словам, хотя фраза "российская ИПСО" уже приобретает статус мема, подобные влияния незаметно становятся частью повседневной жизни.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, работники предприятий, обеспечивающих теплоснабжение, водоснабжение и управление бытовыми отходами, смогут получить отсрочку от мобилизации. В соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, такие компании могут бронировать до 75% своих военнообязанных сотрудников.
Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации до 9 мая 2025 года.
Кроме того, в Украине могут снизить призывной возраст до 21 года. Как заявил в интервью BBC News Украина генерал-майор Виктор Назаров, который ранее был советником Валерия Залужного, такое изменение может стать необходимостью. Он отметил, что Россия, используя мобилизацию и наёмников из КНДР, способна поддерживать высокую интенсивность боевых действий.
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ТЦК и СП
Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.
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