"Исполнителей взорвали дистанционно": подробности взрывов возле ТЦК

Дистанционный подрыв исполнителей был зафиксирован в Ровно и Каменец-Подольском.

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Заказчики дистанционно взорвали исполнителей терактов возле ТЦК / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, соцсети

Что известно:

В Украине прогремела серия взрывов возле ТЦК и СП

Заказчики дистанционно взорвали исполнителей

В Ровно и Каменце-Подольском прогремели взрывы возле зданий ТЦК и СП. В обоих случаях заказчики дистанционно взорвали исполнителей. Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.

"В двух подряд случаях со взрывами ТЦК - в Ровно и Каменце-Подольском - заказчики дистанционно взорвали самого исполнителя преступления. И тот, и другой - трупы", - отметил Лиховой.

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Он также утверждает, что эти подрывы якобы не имеют никакого отношения к "общественной мести".

"То есть подрыв "верблюда-камикадзе" становится лишь фоном для значительно более существенной операции против Украины - информационной. Которую в соцсетях раскручивают прежде всего российские боты", - добавил Лиховий.

Взрывы возле ТЦК - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 1 февраля в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровно произошел взрыв. В результате этого были выбиты окна в здании ТЦК.

2 февраля в Павлограде в Днепропетровской области также прогремел взрыв. Это произошло прямо возле здания РТЦК и СП. В результате взрыва неустановленного предмета получил ранения мужчина.

Уже 5 февраля прогремел новый взрыв возле здания ТЦК в Каменце-Подольском. Известно об одном погибшем и четырех раненых. Отмечается, что погибший совершил самоподрыв.

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