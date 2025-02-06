"Исполнителей взорвали дистанционно": подробности взрывов возле ТЦК

Что известно:
- В Украине прогремела серия взрывов возле ТЦК и СП
- Заказчики дистанционно взорвали исполнителей
В Ровно и Каменце-Подольском прогремели взрывы возле зданий ТЦК и СП. В обоих случаях заказчики дистанционно взорвали исполнителей. Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой.
"В двух подряд случаях со взрывами ТЦК - в Ровно и Каменце-Подольском - заказчики дистанционно взорвали самого исполнителя преступления. И тот, и другой - трупы", - отметил Лиховой.
Он также утверждает, что эти подрывы якобы не имеют никакого отношения к "общественной мести".
"То есть подрыв "верблюда-камикадзе" становится лишь фоном для значительно более существенной операции против Украины - информационной. Которую в соцсетях раскручивают прежде всего российские боты", - добавил Лиховий.
Взрывы возле ТЦК - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, 1 февраля в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровно произошел взрыв. В результате этого были выбиты окна в здании ТЦК.
2 февраля в Павлограде в Днепропетровской области также прогремел взрыв. Это произошло прямо возле здания РТЦК и СП. В результате взрыва неустановленного предмета получил ранения мужчина.
Уже 5 февраля прогремел новый взрыв возле здания ТЦК в Каменце-Подольском. Известно об одном погибшем и четырех раненых. Отмечается, что погибший совершил самоподрыв.
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