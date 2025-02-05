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Взрыв возле ТЦК: задержаны подозреваемые, которые хотели "заработать"

Мария Николишин
5 февраля 2025, 13:01
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Подозреваемых дистанционно завербовали представители российских спецслужб.
Взрыв возле ТЦК: задержаны подозреваемые, которые хотели 'заработать'
Взрыв возле ТЦК / коллаж: Главред, фото: СБУ

Кратко:

  • Задержаны агенты РФ, совершившие теракт возле здания ТЦК в Павлограде
  • Подозреваемыми оказались трое мужчин в возрасте 21 и 22 лет
  • Им грозит до 12 лет лишения свободы

Служба безопасности и Национальная полиция задержали трех агентов РФ, которые 2 февраля совершили теракт возле здания ТЦК в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщает СБУ и Нацполиция.

Отмечается, что подозреваемыми оказались трое мужчин в возрасте 21 и 22 лет, которые искали "легкие" заработки в telegram-каналах. Их дистанционно завербовали представители российских спецслужб, предложив деньги в обмен на сотрудничество.

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"По инструкции от куратора один из фигурантов - житель Павлограда - самостоятельно сделал СВУ и спрятал его в тайнике вблизи собственного дома", - говорится в сообщении.

Известно, что взрывчатка была начинена гвоздями и гайками для увеличения действия поражения во время детонации.

По словам правоохранителей, другие подозреваемые - жители Одесской области приехали в Павлоград, где получили координаты тайника. Оттуда они забрали пакет со взрывчаткой и заложили её вблизи здания ТЦК. Кроме того, подозреваемые установили напротив объекта скрытую камеру видеонаблюдения, которая должна была фиксировать последствия теракта.

Следователи СБУ сообщили мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

  • Подозреваемые в подрыве ТЦК
    Подозреваемые в подрыве ТЦК фото: СБУ, Нацполиция
  • Подозреваемые в подрыве ТЦК
    Подозреваемые в подрыве ТЦК фото: СБУ, Нацполиция
  • Подозреваемые в подрыве ТЦК
    Подозреваемые в подрыве ТЦК фото: СБУ, Нацполиция
  • Подозреваемые в подрыве ТЦК
    Подозреваемые в подрыве ТЦК фото: СБУ, Нацполиция
  • Подозреваемые в подрыве ТЦК
    Подозреваемые в подрыве ТЦК фото: СБУ, Нацполиция

Взрывы возле ТЦК - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 2 февраля в Павлограде в Днепропетровской области прогремел взрыв. Это произошло прямо возле здания РТЦК и СП. В результате взрыва был ранен мужчина.

Общественный активист и военнослужащий Евгений Карась заявил, что в Павлограде и Ровно возле зданий ТЦК и СП прогремели взрывы. В ближайшее время количество взрывов и терактов возле ТЦК будет увеличиваться.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в разных регионах страны произошла серия нападений на военнослужащих. Насилие в отношении украинских военнослужащих - недопустимо.

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