Взрывы возле ТЦК в Павлограде и Ровно: названы причастные к этому

Андрей Коваленко убежден, что за этим могут стоять структуры российских ГРУ и ФСБ.

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Кто причастен к взрывам в ТЦК / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, соцсети

Что известно:

В Павлограде и Ровно прогремели взрывы возле ТЦК

За взрывами могут стоять российские службы ГРУ и ФСБ

В Павлограде и Ровно возле зданий ТЦК и СП прогремели взрывы. В ближайшее время количество взрывов и терактов возле ТЦК будет увеличиваться. Об этом заявил общественный активист и военнослужащий Евгений Карась.

"ФСБ и ГРУ бросит все усилия, чтобы поставили где-то взрывчатку с камерой. За 500$. Деньги не заплатят, а беда может быть", - написал он.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко также убежден, что за подрывами стоят службы ГРУ РФ и ФСБ РФ. Они курируют действиями людей, вовлеченных в это.

"Параллельно с этим усиливается и медийная кампания, которая продолжается с 2022 года, но особенно большие усилия по подрыву мобилизации и вливания в медийную часть (блогеры, боты, соцсети) россияне вкладывают с 2024 года", - добавил он.

Убийство работника ТЦК - что известно

Как писал Главред, в субботу, 1 февраля, неизвестный застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в учебный центр. Известно, что неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных штанах подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего.

Позже военнослужащий ВСУ и эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко заявил, что те, кто пытаются оправдать убийство сотрудника Полтавского ТЦК и СП, а также переложить ответственность, не приносят пользы Украине.

Впоследствии командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатий осудил инциденты убийств сотрудников ТЦК. По его словам это "красная линия, которую нельзя пересекать". Он также подчеркнул, что украинцы не имеют права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины.

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