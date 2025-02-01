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Захват оружия и побег мобилизованного: на Полтавщине застрелили военного из ТЦК

Алексей Тесля
1 февраля 2025, 12:20
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Во время сопровождения военнообязанных произошло вооруженное нападение на военнослужащего РТЦК.
Ружье, ВСУ
На Полтавщине из ружья застрелили бойца ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay/byrev

Главное:

  • В Пирятине во время сопровождения мобилизованных застрелен солдат
  • Бандит завладел автоматом и скрылся вместе с мобилизованным

Неизвестный застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в учебный центр в субботу, 1 февраля.

В Командовании Сухопутных войск ВСУ потребовали срочного расследования, говорится в сообщении в Facebook пресс-службs Сухопутных войск.

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"1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в 199-й учебный центр произошел вопиющий случай - вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. В Полтавской области введена специальная операция "Сирена".

"Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины решительно осуждает это вопиющее преступление и требует строжайшего наказания для виновных. Убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

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Задержание подозреваемых в нападении на военного из ТЦК

Позднее стало известно о том, что мужчину, стрелявшего в военного ТЦК на Полтавщине, задержали. Злоумышленником оказался житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник – 1988 года рождения, решается вопрос по сообщению фигурантам о подозрениях, сообщили в полиции Полтавщины

"Благодаря оперативным действиям правоохранителей нападающий и призванный военнослужащий уже задержаны, оружие найдено. Правоохранительными органами возбуждены соответствующие уголовные дела и продолжаются следственные действия", - рассказали в Полтавском областном ТЦК и СП.

Ранее сообщалось о том, что нацгвардеец устроил бойню в Лимане: расстрелял пенсионерку с дочерью и двоих копов. Правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии по подозрению в умышленном убийстве.

Ранее сообщалось о том, что курсанта во Львове могли довести до самоубийства. Тело курсанта обнаружили во Львовском университете внутренних дел МВД Украины. У него было огнестрельное ранение в голову.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, на котором офицер избил якобы солдата срочной службы на Житомирщине. На видео видно, как командир с ноги бьет солдата.

Больше новостей:

ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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