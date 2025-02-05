Новый взрыв возле здания ТЦК в Каменце-Подольском: есть погибший - детали

Следователи работают на месте взрыва.

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Взрыв возле ТЦК / коллаж: Главред, фото: Нацполиция

В Каменце-Подольском Хмельницкой области сегодня, 5 февраля, прогремел взрыв возле здания местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом рассказала инспектор по коммуникации Каменец-Подольского районного управления полиции Наталья Винцарская, пишет Суспільне.

По предварительным данным, погиб один человек, четверо - травмированы.

"Следователи работают на месте", - говорится в сообщении. видео дня

По её словам, мужчина, который погиб на месте, предварительно совершил подрыв возле здания Каменец-Подольского ТЦК и СП.

В то же время, в Нацполиции сообщили, что взрыв произошел около 13:00 часов.

По их словам, сейчас на месте работают все экстренные службы, криминалистическая лаборатория и следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области.

"Причины и обстоятельства взрыва устанавливаются. О деталях будет сообщено позже", - говорится в сообщении.

Взрывы возле ТЦК - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 1 февраля в помещении территориального центра комплектования и социальной поддержки в Ровно произошел взрыв. В результате этого были выбиты окна в здании ТЦК.

2 февраля в Павлограде в Днепропетровской области также прогремел взрыв. Это произошло прямо возле здания РТЦК и СП. В результате взрыва неустановленного предмета получил ранения мужчина.

Общественный активист и военнослужащий Евгений Карась заявил, что в ближайшее время количество взрывов и терактов возле ТЦК будет увеличиваться. По его словам, ФСБ и ГРУ бросит все усилия, чтобы поставить где-то взрывчатку с камерой.

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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