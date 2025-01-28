Продавал повестки за 1000 долларов: полиция разоблачила работника ТЦК

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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Сотрудник ТЦК продавал повестки в Одесской области / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция

Кратко:

Работник ТЦК в Одесской области продавал повестки

Документ стоил 1000 долларов за штуку

Повестка позволяла владельцу свободно передвигаться по территории Украины в течение 6 дней

В Одесской области работник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку. Об этом сообщает полиция региона.

По данным правоохранительных органов, сотрудник ТЦК требовал деньги от мужчины призывного возраста за оформление повестки со сроком действия шесть дней. Документ давал возможность владельцу в течение этого периода свободно передвигаться по территории Украины.

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За документ военный требовал 1000 долларов, а затем увеличил сумму на еще 2000 гривен. После окончания срока действия за аналогичную плату он обещал выдавать аналогичные повестки.

"Полицейские задержали в процессуальном порядке дельца после того, как он получил всю сумму взятки и передал повестку клиенту. Изъята часть денег, полученных военнослужащим противоправным способом, его мобильный телефон, повестка, выписанная для клиента, и другие вещи, представляющие интерес для следствия", - говорится в сообщении.

По данным полиции, на основании собранных доказательств фигуранту сообщили о подозрении. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен, следствие продолжается.

Инциденты с ТЦК - последние новости

Как писал Главред, недавно следователи Государственного бюро расследований разоблачили сотрудника Николаевского РТЦК и СП. Он участвовал в схеме заработка на годных для мобилизации военнообязанных. Известно, что в прошлом году двое сотрудников николаевского ТЦК предлагали "помощь" желающим избежать мобилизации.

Напомним, 6 января правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Ранее сотрудники Одесского ТЦК останавливали мужчин на блокпостах и сообщали, что планируют доставить их в военкомат для мобилизации. Но после этого они предлагали "отпустить" военнообязанных и помочь в оформлении отсрочки за 4,5 тысячи долларов.

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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