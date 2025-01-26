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В Одессе работники ТЦК якобы похитили и избили сына известной журналистки: детали

Марина Фурман
26 января 2025, 17:50обновлено 26 января, 18:39
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Произошел очередной резонансный случай с участием представителей ТЦК.
мобилизация, резерв
В Одессе произошел неприятный инцидент с участием работников ТЦК / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вкратце:

  • Работники ТЦК якобы вывезли сына Виктории Колтуновой за пределы города и избили его
  • Сейчас мужчина нуждается в повторной операции
  • В Одесском ТЦК начали расследование

Писательница и журналистка Виктория Колтунова заявила, что работники ТЦК якобы схватили ее сына Максима и вывезли за город, несмотря на то, что у него есть документы, удостоверяющие отсрочку от мобилизации. Историю женщина рассказала в своем Facebook.

Она отметила, что ее сына якобы за городом избивали около трех часов. К тому же требовали деньги - иначе, мол, он отправится "на Заньковецкую".

видео дня

"Били около трех часов, требуя деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив, что он умер. Люди вызвали скорую помощь. У него отломаны три ребра, проколото легкое ребром, кровоизлияние в легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга", - написала она, добавив, что сейчас сын в больнице, ему уже сделали операцию.

Реакция ТЦК

В воскресенье, 26 января появилась реакция Одесского ОТЦК на заявление о похищении и избиении Максима Колтунова. В ТЦК сообщили, что сейчас осуществляется служебная проверка.

"Создана специальная комиссия, которая уже приступила к сбору доказательств и опросу свидетелей. Если изложенные факты подтвердятся, руководство РТЦК и СП предоставит всю необходимую поддержку правоохранительным органам для объективного расследования этого инцидента", - написали в ТЦК.

К тому же сотрудники военкомата добавили, что категорически осуждают любые проявления насилия или поведение, которое унижает человеческое достоинство. Тогда как военные и сотрудники ТЦК должны действовать только в рамках закона, соблюдая Кодекс поведения военнослужащего и прав человека.

"Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов. С личным составом проводятся учения по вопросам соблюдения прав человека и внедрены дополнительные механизмы внутреннего контроля. "Держим строй и остаемся верными нашим принципам!", - резюмировали в Одесском ТЦК.

Инциденты с ТЦК - последние новости

Напомним, недавно в сети распространили видео, на котором, вероятно, работники военкомата применяют физическую силу к мужчине. Впоследствии во Львовском областном ТЦК отреагировали на инцидент. Там рассказали, что 7 января группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП города Львова обнаружила гражданина Украины, который нарушил правила ведения воинского учета и подлежал мобилизации. Также мужчина не имел при себе военно-учетных документов. Кроме того, по их данным, военнообязанный отказался от уточнения данных, начал оскорблять военнослужащих нецензурными словами и ударил одного из них локтем в лицо.

Как писал Главред, 28 декабря в Киевской области на одном из блокпостов произошел инцидент с участием ТЦК. По данным правоохранителей, во время проверки водитель отказался предоставить документы, подтверждающие его личность. После этого он продолжил движение автомобилем и совершил наезд на работника ТЦК. В ответ на это работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу транспортного средства.

Ранее в сети разлетелось скандальное видео. На нем в Вышгороде Киевской области полицейские и люди в военной форме пытались заставить мужчину выйти из авто для проверки военно-учетных данных.

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ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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