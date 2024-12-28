Работник ТЦК кулаком разбил стекло в авто после наезда: детали инцидента на Киевщине

На Киевщине водитель отказался показывать документы и наехал на работника ТЦК, рассказали полицейские.

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В Киевской области произошел конфликт на блокпосте с участием ТЦК / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

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В Киевской области на блокпосте произошел конфликт между ТЦК и мужчиной

Водитель пытался уехать и наехал на работника ТЦК, тот разбил лобовое стекло

Водитель скрылся с места происшествия, а пострадавший обратился в больницу

В Киевской области на одном из блокпостов произошел инцидент с участием ТЦК. Во время проверки военно-учетных документов между работником ТЦК и водителем автомобиля возник конфликт. Об этом сообщила полицияКиевской области.

На видеозаписи, которая распространилась в Сети видно, как мужчина садится в машину, заявляя, что он "не задержан" и собирается уехать. Военный ТЦК приказал остановить авто, но водитель продолжил движение, после чего военный ударил кулаком по лобовому стеклу.

видео дня

По данным правоохранителей, во время проверки водитель отказался предоставить документы, подтверждающие его личность. После этого он продолжил движение автомобилем, при этом совершил наезд на работника ТЦК. В ответ на это работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу транспортного средства.

"Водитель с места происшествия скрылся. Пострадавший обратился в больницу, где ему была оказана необходимая помощь", - отметили полицейские.

По факту инцидента в столичном регионе полиция начала служебное расследование.

Инциденты с ТЦК - последние новости

Напомним, 9 декабря в Днепре мужчина выпрыгнул из автомобиля ТЦК на ходу, имея окровавленное лицо. По версии военкомата, мужчину задержали за нарушение воинского учета и везли для составления протокола. В ТЦК утверждают, что задержанный пытался убежать, сначала ломая дверь, а затем выбив окно автомобиля, чем и получил порезы. В настоящее время мужчина находится в розыске.

Также 19 декабря в Сети появилось видео, на котором полицейские и военные в Вышгороде Киевской области "выкуриванием" пытаются заставить мужчину выйти из автомобиля для проверки военно-учетных данных. В ответ на инцидент Министерство обороны Украины заявило, что такие действия противоречат закону, а полиция Киевской области начала служебное расследование.

Как сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Министерство обороны немедленно реагирует на подобные случаи. Также первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что проводится расследование этого инцидента.

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