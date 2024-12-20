"Позорный случай": Шмыгаль - про инцидент с ТЦК в Вышгороде

Относительно отдельных позорных случаев Министерство обороны реагирует немедленно, заверил премьер-министр.

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Шмыгаль отреагировал на скандальный инцидент с ТЦК в Вышгороде / коллаж: Главред, фото: ТК Шмыгаля, скриншот из видео

Основные тезисы:

Минобороны отреагировало на инцидент с ТЦК в Вышгороде

Назначено соответствующее служебное расследование

Министерство обороны Украины реагирует немедленно на вызывающие случаи поведения работников Территориальных центров комплектования. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" в ВРУ, отвечая на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко по поводу того, что недавно вся страна увидела "какую-то дикую картину", как в Вышгороде ТЦК вместе с полицией "выкуривали" человека из машины.

"Относительно отдельных позорных случаев Министерство обороны реагирует немедленно. Соответствующая реакция была и вчера от Минобороны", - отметил он. видео дня

Первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что относительно случая, который произошел в Вышгороде, назначено соответствующее служебное расследование. По его словам, после его завершения будут обнародованы его результаты, которые предоставят, в частности, и народному депутату.

Инцидент с "выкуриванием" из авто - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 19 декабря в сети разлетелось скандальное видео. На нем в Вышгороде Киевской области полицейские и люди в военной форме пытались заставить мужчину выйти из машины для проверки военно-учетных данных.

В Министерстве обороны Украины заявили, что такие действия противоречат закону и принципам службы в ВСУ. Известно, что проводится проверка и устанавливаются причастные к этой ситуации лица.

Кроме того, полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде. Там акцентировали на том, что работники полиции, зафиксированные на видео, несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевской области.

Водитель, которого в Вышгороде пытались "выкурить" мужчины в военной форме, впервые рассказал свою версию случившегося.

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ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

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