Теракт в Одессе: посреди города взорвали машину

В результате теракта повреждены по меньшей мере три машины.

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В Одессе взорвали машину / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, pixabay

Что известно:

В Одессе произошел теракт

Посреди города взорвали машину

В Одессе прогремел мощный взрыв. Неизвестные взорвали автомобиль. Об этом сообщает Национальная полиция в Одесской области.

Отмечается, что произошла детонация неизвестного предмета. В результате этого повреждены три машины. Люди не пострадали.

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"На месте происшествия работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции. Устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 февраля в центре Николаева произошел мощный взрыв, в результате которого погибли два человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщили городской голова Александр Сенкевич и полиция Николаевской области.

5 февраля взрыв прогремел в Каменце-Подольском, вблизи местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По предварительным данным, погиб один человек, четыре человека получили ранения. Информацию подтвердила инспектор по коммуникации районного управления полиции Наталья Винцарская.

По словам представителя Генштаба ВСУ Дмитрия Лиховия, в Ривном и Каменце-Подольском взрывы произошли возле зданий ТЦК и СП, а заказчики дистанционно взорвали исполнителей.

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