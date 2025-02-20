Теракт в Одессе: посреди города взорвали машину

Что известно:
- В Одессе произошел теракт
- Посреди города взорвали машину
В Одессе прогремел мощный взрыв. Неизвестные взорвали автомобиль. Об этом сообщает Национальная полиция в Одесской области.
Отмечается, что произошла детонация неизвестного предмета. В результате этого повреждены три машины. Люди не пострадали.
"На месте происшествия работают взрывотехники, криминалисты, следователи и оперативники полиции. Устанавливаются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, 14 февраля в центре Николаева произошел мощный взрыв, в результате которого погибли два человека, еще восемь получили ранения. Об этом сообщили городской голова Александр Сенкевич и полиция Николаевской области.
5 февраля взрыв прогремел в Каменце-Подольском, вблизи местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По предварительным данным, погиб один человек, четыре человека получили ранения. Информацию подтвердила инспектор по коммуникации районного управления полиции Наталья Винцарская.
По словам представителя Генштаба ВСУ Дмитрия Лиховия, в Ривном и Каменце-Подольском взрывы произошли возле зданий ТЦК и СП, а заказчики дистанционно взорвали исполнителей.
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