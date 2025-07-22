Налог на подарки: когда и какую сумму нужно заплатить украинцам

Известно, в каком случае за подарок можно не платить налог.

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Налог на подарки / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

Подарки в Украине подлежат налогообложению

Обязанность уплаты налогов зависит от стоимости подарка

Существует три варианта налогообложения

По нормам украинского законодательства недвижимые активы, полученные в качестве подарка, подлежат налогообложению. Об этом говорится в статье 165 Налогового кодекса, передают Новини.LIVE.

Отмечается, что подарком может стать любое имущество, нематериальные активы, денежные средства, услуги или льготы, которые физическое лицо получило бесплатно.

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Что важно, обязанность уплаты налогов зависит от стоимости врученного предмета. Если сумма не превышает установленный лимит, то платить его не нужно.

Так, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход не включают стоимость подарков (а также призов победителям и призерам спортивных соревнований) - в части, не превышающей 25% одной минимальной заработной платы (в расчете на месяц), установленной на 1 января отчетного налогового года, за исключением денежных выплат в любой сумме.

Из этого можно сделать вывод, что если стоимость подарка не превышает 2000 гривен (по состоянию на 2025 год), то украинцам не нужно платить налоги. В противном случае придется обложить налогом излишек (сумму, которая выходит за пределы лимита).

Стоит заметить, что существует три варианта налогообложения в зависимости от индивидуальных обстоятельств плательщика:

ставка 0% - дарение осуществили родственники 1 или 2 степени родства (дети, муж/жена, родители, родные братья/сестры, дедушка/бабушка по обеим линиям);

ставка 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора - имущество поступило от лиц, которые не входят в перечень родственников 1 или 2 степени родства;

ставка 18% НДФЛ и 5% военного сбора - подарок получен от нерезидентов Украины.

"Что касается денежного подарка, то правило превышения 25% минимальной заработной платы не работает. Украинцам нужно обложить всю полученную сумму по общим правилам (5% НДФЛ и 5% ВС), если ее предоставил не близкий родственник", - говорится в сообщении.

Налоги в Украине - что известно

Как сообщал Главред, Кабинет министров подал законопроект, касающийся налогообложения цифровых платформ. В то же время, как уверяют власти, продажа личных вещей через маркетплейсы и онлайн-сервисы не будет облагаться налогом.

Украинцы также должны заплатить налог на недвижимость. Платить нужно будет владельцам относительно больших квартир и домов, ведь налог начисляется за "лишние" квадраты.

Кроме того, представители МВФ рекомендовали Украине для увеличения поступлений в бюджет с 2026 года повысить налоги - в частности, налог на добавленную стоимость (НДС).

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Об источнике: Налоговый кодекс Украины Налоговый кодекс Украины - кодифицированный закон Украины, который регулирует отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов. Налоговый кодекс Украины в частности определяет: исчерпывающий перечень налогов и сборов, взимаемых в Украине, и порядок их администрирования,

плательщиков налогов и сборов, их права и обязанности,

компетенцию контролирующих органов, полномочия и обязанности их должностных лиц при осуществлении налогового контроля,

ответственность за нарушение налогового законодательства.

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