Украина масштабирует удары по РФ: Зеленский вышел с важным заявлением

Частота ударов по РФ увеличится. Каждая площадка в РФ, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для ВСУ, заявил Зеленский.

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Украина масштабирует удары по РФ, Зеленский отдал поручение/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин из видео

Кратко:

Украина должна увеличить частоту ударов по военным объектам России

Каждая площадка в РФ, где оккупанты изготавливают оружие, должна стать доступной для ВСУ

Зеленский дал соответствующее поручение для Минобороны Украины

Частота ударов Украины по военным объектам страны-агрессора России должна увеличиться. Также должна увеличиться дальность нашего применения дронов против российских объектов.

Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для украинских сил обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время официального представления нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

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"Это означает четкое масштабирование производства определенных видов нашего оружия, как это и было решено на ставках и на соответствующих совещаниях. Люди должны видеть, в частности, что в Украине есть свои ракеты. В целом по оружию задача за счет увеличения нашего собственного производства довести долю украинского оружия в наших сил обороны до уровня 50% за следующие полгода. Это абсолютно реалистично", - подчеркнул украинский президент.

Также он рассказал, что уже есть сотни соглашений с партнерами по поставкам оружия, совместных производств, инвестиций.

"Надо поднять все такие соглашения, проанализировать их и реально обеспечить выполнение. За 10 дней я ожидаю доклад министра обороны Украины и секретаря СНБО Рустема Умерова по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей. Это касается всего: датской модели, коалиции способности, двусторонних договоренностей и особенно договоренностей о строительстве оружейных заводов на территории партнеров, а также других совместных проектов. Нужен четкий тайминг выполнения", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский/ скрин

Смотрите видео с заявлением Зеленского:

Взрывы в России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 июля РФ была под массированной атакой дронов, взрывы гремели в Подмосковье. Звуки мощных взрывов были слышны во многих районах округа.

Также ранее сообщалось, что в РФ начался транспортный коллапс, дроны больно атаковали Москву и не только. Россияне жалуются на серьезные перебои с транспортом, ведь междугородние поезда прибывают с многочасовыми задержками.

Напомним, в ночь на 20 июля Москву и Подмосковье атаковали дроны. Во всех аэропортах Москвы отправление и прием самолетов остановили.

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