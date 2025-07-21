Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украина масштабирует удары по РФ: Зеленский вышел с важным заявлением

Алёна Воронина
21 июля 2025, 14:10
2250
Частота ударов по РФ увеличится. Каждая площадка в РФ, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для ВСУ, заявил Зеленский.
Владимир Зеленський, удары по РФ
Украина масштабирует удары по РФ, Зеленский отдал поручение/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин из видео

Кратко:

  • Украина должна увеличить частоту ударов по военным объектам России
  • Каждая площадка в РФ, где оккупанты изготавливают оружие, должна стать доступной для ВСУ
  • Зеленский дал соответствующее поручение для Минобороны Украины

Частота ударов Украины по военным объектам страны-агрессора России должна увеличиться. Также должна увеличиться дальность нашего применения дронов против российских объектов.

Каждая площадка в России, которую Москва использует для производства оружия, должна стать достижимой для украинских сил обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время официального представления нового министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

видео дня

"Это означает четкое масштабирование производства определенных видов нашего оружия, как это и было решено на ставках и на соответствующих совещаниях. Люди должны видеть, в частности, что в Украине есть свои ракеты. В целом по оружию задача за счет увеличения нашего собственного производства довести долю украинского оружия в наших сил обороны до уровня 50% за следующие полгода. Это абсолютно реалистично", - подчеркнул украинский президент.

Также он рассказал, что уже есть сотни соглашений с партнерами по поставкам оружия, совместных производств, инвестиций.

"Надо поднять все такие соглашения, проанализировать их и реально обеспечить выполнение. За 10 дней я ожидаю доклад министра обороны Украины и секретаря СНБО Рустема Умерова по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей. Это касается всего: датской модели, коалиции способности, двусторонних договоренностей и особенно договоренностей о строительстве оружейных заводов на территории партнеров, а также других совместных проектов. Нужен четкий тайминг выполнения", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский/ скрин

Смотрите видео с заявлением Зеленского:

Взрывы в России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 19 июля РФ была под массированной атакой дронов, взрывы гремели в Подмосковье. Звуки мощных взрывов были слышны во многих районах округа.

Также ранее сообщалось, что в РФ начался транспортный коллапс, дроны больно атаковали Москву и не только. Россияне жалуются на серьезные перебои с транспортом, ведь междугородние поезда прибывают с многочасовыми задержками.

Напомним, в ночь на 20 июля Москву и Подмосковье атаковали дроны. Во всех аэропортах Москвы отправление и прием самолетов остановили.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Зеленский новости Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Германия усилит ПВО Украины: сколько Киев получит систем Patriot от Берлина

Германия усилит ПВО Украины: сколько Киев получит систем Patriot от Берлина

15:25Мир
Новый командующий Сухопутных войск ВСУ обратился с важным заявлением - что сказал

Новый командующий Сухопутных войск ВСУ обратился с важным заявлением - что сказал

14:53Война
Украина масштабирует удары по РФ: Зеленский вышел с важным заявлением

Украина масштабирует удары по РФ: Зеленский вышел с важным заявлением

14:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

Россия украла единственный украинский авианосец - в ВМС впервые раскрыли детали

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответом

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

Карта Deep State онлайн за 21 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

15:17

Почему куры несут мелкие яйца: 4 причины и их решение

15:09

Приятный сюрприз на рынке: "второй хлеб" украинцев подешевел уже на 10%

14:58

Ефремов расстался с пятой женой после 23 лет брака: в чем причина

14:53

Новый командующий Сухопутных войск ВСУ обратился с важным заявлением - что сказал

14:40

Не только жена боксера: кем работает и на чем зарабатывает Екатерина Усик

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

14:20

Срезать или выкручивать: развенчан популярный миф о сборе грибовВидео

14:10

Украина масштабирует удары по РФ: Зеленский вышел с важным заявлениемВидео

13:57

Пуск двух тысяч "Шахедов" по Украине за одну атаку - Игнат эмоционально отреагировал

13:51

Почему 22 июля нельзя ругаться и много работать: какой церковный праздник

Реклама
13:37

Влиял на работу НАБУ: в СБУ назвали имя нардепа, который оказался агентом РФ

13:31

Как правильно обращаться к родителям - на "ты" или на "вы": церковь расставила точки над "і"Видео

13:29

Казаки скучали по красавицам: раскрыта тайна, как появилось название города Сумы

12:56

Более 15 прямых попаданий по Киеву - Игнат рассказал, куда целилась РоссияВидео

12:35

"Трамп собирается надрать тебе задницу": в США резко пригрозили ПутинуВидео

12:31

Климат делает еду роскошью: во всем мире резко подорожают продукты питания

12:17

Китайский гороскоп на завтра 22 июля: Тиграм - драма, Козлам - сложности

12:16

Известковый налет в туалете исчезнет, если раз в неделю наливать в унитаз 1 средство

11:48

Тактика ударов РФ меняется: украинцев предупредили о новой опасности

11:27

Кем на самом деле были украинские казаки - опровергнут популярный советский мифВидео

11:03

"Горел детсад и жилые дома, есть погибшие": Зеленский сделал заявление после атаки РФФото

Реклама
10:59

Ценовой коллапс: какие сезонные продукты становятся не по карману украинцам

10:45

Таинственная смерть в Испании: погиб бывший чиновник МВД Украины

10:36

Система не выдержит - экономист раскрыл, что может сломать режим ПутинаВидео

10:21

Вспыхнул крупный железнодорожный узел: в Ростовской области переполох из-за дроновВидео

09:57

РФ массированно атаковала Украину - как отработала ПВО и что известно о последствиях

09:40

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 июля (обновляется)

09:39

Повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, метро: Киев пережил атаку РФФото

09:30

Сюрприз с размахом: 4 знака зодиака, которые разбогатеют до конца лета

08:54

Украина и Россия проведут новые переговоры в Стамбуле - когда состоится встреча

08:48

Карта Deep State онлайн за 21 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:34

Удар на себя приняли три города: новые подробности ночной атаки РФ на УкраинуФото

08:19

Москва готова завершить войну, но есть условие: в ISW раскрыли план Кремля

07:10

Чем отличаются 2 панды: только гений угадает за 21 секунду

07:05

Ночная атака РФ по Киеву: погиб человек, есть повреждения в четырех районахФотоВидео

06:48

РФ ударила по Ивано-Франковску "Кинжалом": что известно

06:43

Что было до Москвы и как называлась та территория - историк удивил ответомВидео

06:10

Турбулентность в элитах России: что нам об этом нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с читающей бабушкой за 27 секунд

05:02

Ветеринары призвали не кормить домашних животных мясом - в чем причинаВидео

04:31

"Шахеды", "Калибры" и баллистика: последствия массированной атаки на Киев

Реклама
04:30

21 июля принесет победы и удачу в жизнь 6 знаков зодиака: кто в списке

04:12

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти число 409

02:39

Ракеты с моря и воздуха и "Кинжалы": РФ массированно атаковала Украину

01:50

Облако "Шахедов" атаковало Харьков: первые подробности последствий

01:30

"Как выдержанное вино": Максим Галкин решил "посоревноваться" с сыном

00:47

Донт пуш зе хорсес: изречение Усика стало мемом и смешит всю СетьФото

00:38

В небе "Кинжалы" и "Шахеды": враг атакует Украину, раздаются взрывы

00:24

Ситуация на фронте обостряется: Генштаб рассказал, куда враг бросил основные силы

20 июля, воскресенье
23:39

Звезда Евровидения Екатерина Павленко ставит на паузу работу в Go_A - СМИ

23:32

Угроза массированных ракетно-дронных ударов: в Украине уже раздаются взрывы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять