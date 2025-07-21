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Пуск двух тысяч "Шахедов" по Украине за одну атаку - Игнат эмоционально отреагировал

Юрий Берендий
21 июля 2025, 13:57
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Игнат призвал осторожнее делать публичные заявления о потенциале российских атак, ведь их мгновенно подхватывает пропаганда РФ для запугивания украинцев.
Пуск двух тысяч 'Шахедов' по Украине за одну атаку - Игнат эмоционально отреагировал
Игнат сделал эмоциональное заявление относительно прогнозов западных экспертов / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

О чем сказал Игнат:

  • Российская пропанганда мгновенно подхватывает тезисы некоторых западных экспертов по усилению ударов по Украине
  • Видео с российского завода по производству дронов появилось для усиления давления на украинцев
  • Нужно с осторожностью комментировать атаки РФ по Украине

Глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии, генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия может одновременно запускать до 2000 беспилотников по территории Украины. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя эту информацию в эфире телемарафона, призвал западных экспертов осторожнее оперировать подобными цифрами.

"У нас речь шла в Украине о тысяче ("Шахедов" - ред.), здесь уже - две, немцы говорят, и соответственно реакция общества очевидна", - указывает он.

видео дня

Он отметил, что российская пропаганда мгновенно подхватывает такие заявления, в частности, телеканал "Звезда" сразу обнародовал подготовленное заранее видео с предприятия "Алабуга".

"Ясно, что не один день снимался этот ролик - и они в унисон с комментарием немецкого полковника показали "Вот, посмотрите, какая у нас агнёвая мощь", - высказался Игнат.

Игнат отметил, что на обнародованном видео россияне с разных ракурсов показали только корпуса беспилотников, которые изготавливают в "Алабуге".

Этим они пытались продемонстрировать якобы активное производство дронов. По словам представителя Воздушных сил, цель таких действий - психологическое давление и запугивание. Именно поэтому подобные заявления, не преуменьшая угрозу, следует комментировать с максимальной осторожностью.

Игнат отметил, что в Украине и без того достаточно людей, которые занимаются критикой и поиском недостатков, в частности на информационных каналах, где некоторые постоянно рассказывают, как правильно организовывать противовоздушную оборону, не имея при этом соответствующего опыта или знаний.

"Такие вещи, не умаляя угрозы, конечно, нужно комментировать очень осторожно", - добавил он.

Он призвал всех, кто действительно хочет помочь Украине, не ограничиваться словами, а участвовать в реальной поддержке - в частности, вступать в ряды Воздушных сил ВСУ.

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"Шахед" / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия готовится к массированным атакам с применением до 2000 беспилотников одновременно. Об этом сообщил глава ситуационного центра по Украине при Минобороны Германии немецкий генерал Кристиан Фройдинг.

В ночь на 9 июля Россия установила новый антирекорд, выпустив по Украине 728 ударных дронов, сообщили Воздушные силы.

РФ активно наращивает производство беспилотников, и атаки с использованием 300-400 дронов уже стали привычными. По словам авиационного эксперта Богдана Долинца, к концу 2025 года оккупанты могут достичь уровня, когда за одну ночь будут запускать до тысячи дронов.

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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