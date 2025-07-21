Влиял на работу НАБУ: в СБУ назвали имя нардепа, который оказался агентом РФ

Христенко находится в тесных отношениях с частью руководителей НАБУ.

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Подозрение Христенко / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

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Федора Христенко подозревают в государственной измене

После начала полномасштабного вторжения он сбежал из Украины

Нардеп был завербован ФСБ РФ еще во времена Януковича

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Об этом говорится на сайте СБУ.

Отмечается, что этот парламентарий был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

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Сейчас ему заочно сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

В СБУ отметили, что после начала полномасштабного вторжения Христенко сбежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на Бюро.

"Федор Христенко был завербован ФСБ РФ еще во времена Януковича и сейчас находится в тесной связи с Юрием Иванющенко, который является резидентом ФСБ и "смотрящим" от российской спецслужбы за "ДНР". Кроме того, Христенко был связным коллаборациониста Армена Саркисяна, который погиб от взрыва в одном из элитных московских ЖК в начале 2025 года", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, Христенко активно выполнял задания российской спецслужбы во время Революции Достоинства. В частности, для организации "Антимайдана" он задействовал подконтрольных себе частных перевозчиков для транспортировки "титушек".

Связи Христенко с НАБУ

По данным следствия, сейчас Христенко находится в тесных отношениях с частью руководителей Бюро. Среди них - один из начальников межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала по подозрению в ведении бизнеса с РФ.

Еще один из его связей - это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, с которым Христенко находится в тесном контакте.

"Зафиксировано, как в 2022 году во время полномасштабного вторжения жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем жене Христенко", - добавили в СБУ.

Во время обысков у контактеров депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Христенко нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласной слежки за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, что свидетельствует о российском влиянии и системных утечках информации из антикоррупционного ведомства.

Что известно о СБУ / Инфографика: Главред

СБУ - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, 18 июля работники СБУ и Нацполиции задержали агента страны-агрессора России, которая по заказу врага собиралась взорвать областной ТЦК в Одессе.

9 июля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Киеве двух граждан Китая, которые пытались нелегально вывезти в КНР секретную документацию относительно украинского ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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