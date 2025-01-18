Организовал незаконный выезд за границу: нардеп получил подозрение

Депутату вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Нардеп получил подозрение / коллаж: Главред, фото: dbr.gov.ua

Кратко:

Бондарев прошел в Верховную Раду от партии "Батькивщина"

Зафиксировано 23 случая правонарушения

Нардепу грозит лишение свободы на срок до семи лет

ГБР разоблачило схему незаконного выезда из Украины, которую организовал народный депутат. Он переправлял своих знакомых за границу под видом "водителей". Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По данным РБК-Украина, речь идет о представителе партии "Батькивщина" Константине Бондареве.

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Бондарев прошел в Верховную Раду под номером 14 в партийном списке. Он является членом парламентского Комитета по транспорту и инфраструктуре, председателем подкомитета по трубопроводному транспорту.

По данным следствия, начиная с июля 2022 года народный депутат посылал от своего имени письма в Государственную пограничную службу Украины о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей.

Правоохранители зафиксировали 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли границу без него, ведь в то время нардеп или уже находился за границей или не выезжал из страны вообще.

Иногда для таких "поездок" фигуранту нужно одновременно до 5 водителей. Трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину.

Нардепу объявили подозрение в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УКУ).

Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Также депутату вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано в суд.

Правоохранители проводят обыски у народного депутата и лиц, которые таким образом выезжали за границу.

Расследование ГБР и СБУ - последние новости

Как писал Главред, 6 января правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Напомним, на Волыни правоохранители разоблачили 30-летнего военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который "сливал" стране-агрессору России места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

Директор Департамента одного из крупнейших банков Украины задержан в Киеве за финансирование российской армии. Топ-менеджер банка регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России.

Государственное бюро расследований разоблачило экс-чиновника Министерства обороны Украины и двух руководителей госпредприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.

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Кто такой Константин Бондарев Родился в 1972 году. В 2002-2006 годах - депутат Киевского облсовета. В 2004 году вступил в ряды Социалистической партии Украины (СПУ). В избирательной кампании 2006 года был одним из руководителей избирательного штаба СПУ в Киевской области. С 22 января 2007 года - член партии ВО "Батькивщина". В 2014 году баллотировался в Верховную Раду от ВО "Батькивщина" номером 22 в списке. Член Политического совета партии ВО "Батькивщина", председатель Киевской областной партийной организации (с 2010 года). 4 сентября 2020 года включен в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

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