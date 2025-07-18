Взрывчатка в рюкзаке: СБУ задержала агентку, которая хотела взорвать ТЦК в Одессе

Женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством в здание ТЦК.

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Женщина хотела взорвать ТЦК / коллаж: Главред, фото: СБУ

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53-летняя жительница Волыни хотела взорвать ТЦК в Одессе

Женщину завербовали российские спецслужбы

Ей грозит до 12 лет тюрьмы

Работники СБУ и Нацполиции задержали агента страны-агрессора России, которая по заказу врага собиралась взорвать областной ТЦК в Одессе. Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что по заданию оккупантов 17 июля женщина должна была занести рюкзак с самодельным взрывным устройством в административное здание в час пик, в полдень, когда там находилось максимальное количество людей.

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"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеский замысел и задержали террористку, когда она направлялась со снаряженным СВУ в военкомат", - говорится в сообщении.

Известно, что агентом оказалась 53-летняя жительница Волыни, которую дистанционно завербовали российские спецслужбы. По их инструкции агент прибыла в Одессу, где сначала провела доразведку возле областного ТЦК, а затем получила от куратора координаты схрона с готовым взрывным устройством.

"По легенде женщина должна была прибыть в военкомат, чтобы выяснить информацию о якобы своем без вести пропавшем племяннике. Во время задержания террористки на безопасном расстоянии произошел контролируемый взрыв СВП, который находился в рюкзаке задержанной. На месте происшествия работали взрывотехники Нацполиции", - добавили в СБУ.

Агент РФ готовила подрыв ТЦК / фото: СБУ

Стоит подчеркнуть, что агентке готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15, ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт). Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Агент РФ готовила подрыв ТЦК / фото: СБУ

Удары по ТЦК - последние новости Украины

Как сообщал Главред, днем 13 июля в городе Самар, что на Днепропетровщине раздались звуки взрывов. Россияне атаковали Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

11 июля РФ нанесла удар дронами по зданию одесского Территориального центра комплектации и социальной защиты. В городе раздавались громкие взрывы.

Представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что российские войска целенаправленно наносят удары по украинским ТЦК, пытаясь сорвать мобилизационный процесс. Однако мобилизация в Украине будет продолжаться.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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