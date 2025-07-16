Расстрел полковника СБУ: в The Guardian узнали, кто стоит за громким убийством

Главное:
- Группировка The Base заявила об ответственности за убийство полковника СБУ
- The Base — экстремистская неонацистская организация, имеющая связь с РФ
Украинское подразделение американской ультраправой группировки The Base заявило о своей ответственности за убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича, которое произошло 10 июля в Киеве.
Как сообщает The Guardian, соответствующее заявление появилось в Telegram-канале организации.
"Устранение офицера СБУ — это лишь начало. Мы не остановимся до тех пор, пока не восторжествует справедливость", — говорится в публикации.
В том же сообщении представители украинской ячейки The Base выразили одобрение действиям своих "соратников", причастных к ликвидации Воронича, и назвали их поступок поводом для гордости.
По информации The Guardian, со ссылкой на источники в сфере контртеррористической деятельности, заявление вызывает доверие и может указывать на реальное участие группировки в подготовке и проведении терактов на территории Украины.
The Base — экстремистская неонацистская организация, продвигающая идеологию превосходства белой расы. Она была основана в США в 2018 году Ринальдо Наззаро, бывшим подрядчиком американского Минобороны.
СМИ указывают, что в настоящее время Наззаро проживает в России. Его неоднократно подозревали в связях с российскими спецслужбами, однако он все обвинения отрицает.
The Base включена в список террористических организаций в ряде стран, включая США, Великобританию и Австралию.
Ранее сообщалось о том, что Служба безопасности Украины ликвидировала киллеров, причастных к убийству полковника в столице. Поисковой операцией руководил сам глава Службы безопасности - генерал-лейтенант Василий Малюк.
Как писал Главред, 10 июля в Киеве в результате вооруженного нападения погиб полковник СБУ Иван Воронич. Открыто уголовное производство по статье 348 УКУ - покушение на жизнь правоохранителя.
Убийство произошло в Голосеевском районе столицы - тело с огнестрельными ранениями нашли возле подъезда. Разведчик Роман Червинский сообщил, что это было заказное убийство "вражеским киллером".
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Об источнике: The Guardian
"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
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