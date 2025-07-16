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Расстрел полковника СБУ: в The Guardian узнали, кто стоит за громким убийством

Алексей Тесля
16 июля 2025, 17:28
2109
Представители украинской ячейки The Base выразили одобрение действиям своих "соратников".
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Место убийства Ивана Воронича / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Группировка The Base заявила об ответственности за убийство полковника СБУ
  • The Base — экстремистская неонацистская организация, имеющая связь с РФ

Украинское подразделение американской ультраправой группировки The Base заявило о своей ответственности за убийство полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича, которое произошло 10 июля в Киеве.

Как сообщает The Guardian, соответствующее заявление появилось в Telegram-канале организации.

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"Устранение офицера СБУ — это лишь начало. Мы не остановимся до тех пор, пока не восторжествует справедливость", — говорится в публикации.

В том же сообщении представители украинской ячейки The Base выразили одобрение действиям своих "соратников", причастных к ликвидации Воронича, и назвали их поступок поводом для гордости.

По информации The Guardian, со ссылкой на источники в сфере контртеррористической деятельности, заявление вызывает доверие и может указывать на реальное участие группировки в подготовке и проведении терактов на территории Украины.

The Base — экстремистская неонацистская организация, продвигающая идеологию превосходства белой расы. Она была основана в США в 2018 году Ринальдо Наззаро, бывшим подрядчиком американского Минобороны.

СМИ указывают, что в настоящее время Наззаро проживает в России. Его неоднократно подозревали в связях с российскими спецслужбами, однако он все обвинения отрицает.

The Base включена в список террористических организаций в ряде стран, включая США, Великобританию и Австралию.

Ранее сообщалось о том, что Служба безопасности Украины ликвидировала киллеров, причастных к убийству полковника в столице. Поисковой операцией руководил сам глава Службы безопасности - генерал-лейтенант Василий Малюк.

Как писал Главред, 10 июля в Киеве в результате вооруженного нападения погиб полковник СБУ Иван Воронич. Открыто уголовное производство по статье 348 УКУ - покушение на жизнь правоохранителя.

Убийство произошло в Голосеевском районе столицы - тело с огнестрельными ранениями нашли возле подъезда. Разведчик Роман Червинский сообщил, что это было заказное убийство "вражеским киллером".

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Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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