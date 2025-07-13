В Днепропетровской области прогремели взрывы: враг нанес удар по ТЦК

Армия Путина запустила дроны по Днепропетровской области.

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Россияне дронами атаковали один из украинских ТЦК / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Россияне атаковали дронами Самар

В городе прогремели взрывы

Предварительно под вражеский удар попал ТЦК

Днем 13 июля в городе Самар, что на Днепропетровщине раздались звуки взрывов. Предварительно россияне атаковали Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Перед атакой в Самаре была объявлена воздушная тревога, а военные предупреждали о движении российских беспилотников в сторону города.

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Городской голова Сергей Резник подтвердил атаку дронов и призвал жителей не публиковать в соцсетях фото или видео последствий.

"Город под массированной атакой. Контролируем работу. Не публикуйте в соцсетях фото и видео последствий", - отметил он.

Позже начальник областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что из-за ударов беспилотниками повреждена инфраструктура. Детали выясняются.

Удар по ТЦК в Самаре - смотрите видео:

Удары по ТЦК - новости по теме

Как писал Главред, серия взрывов прогремела в Одессе в пятницу утром, 11 июля, во время массированной атаки российских ударных беспилотников. По данным СМИ, РФ нанесла удар дронами по зданию одесского Территориального центра комплектации и социальной защиты.

Напомним, 7 июля российская армия нанесла удары дронами по территориальным центрам комплектования в Харькове и Запорожье. В городах повреждены здания и прилегающие территории ТЦК. Также известно о пострадавших.

Между тем представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что российские войска целенаправленно наносят удары по украинским ТЦК, пытаясь сорвать мобилизационный процесс. Однако мобилизация в Украине будет продолжаться.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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